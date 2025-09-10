Головна Світ Політика
Трамп і Навроцький обговорили атаку російських дронів на Польщу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп і Навроцький обговорили атаку російських дронів на Польщу
Навроцький поговорив з Трампом про атаку на Польщу
фото: The White house/Facebook, колаж glavcom.ua

Розмова між Трампом та Навроцьким є частиною консультацій, які польский президент веде із союзниками 

Президенти США та Польщі, Дональд Трамп і Кароль Навроцький, провели телефонну розмову, під час якої обговорили нічну атаку російських безпілотників на польську територію. Про це повідомив Навроцький у своєму дописі в соцмережі X, передає «Главком».

За словами польського президента, ця розмова є частиною консультацій, які він веде із союзниками Польщі. 

«Я щойно розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, які сталися вночі», – написав Навроцький.

Навроцький зазначив, що переговори підтвердили єдність Альянсу.

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

