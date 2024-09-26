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Нідерланди готують неприємний сюрприз для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нідерланди готують неприємний сюрприз для українських біженців
Нідерланди можуть скоротити термін перебування українських біженців
фото: ap.org

Нідерланди можуть зменшити термін посвідки на проживання для біженців

Міністр з питань притулку та міграції Нідерландів Маржолейн Фабер заявила, що хоче скоротити термін дії посвідки на проживання для біженців.

За підсумками робочого візиту до Данії Фабер заявила, що ситуація там дуже проста. У цій країні видають лише короткострокові посвідки на проживання для біженців. За словами міністра, така сама ситуація в Нідерландах «її б влаштувала».

Газета Telegraaf наводить її слова: «Я хочу позбутися постійної посвідки на проживання. Зараз наш тимчасовий дозвіл на проживання розрахований на п'ять років, але, якби це залежало від мене, його скоротили б до двох років».

Зазначається, що цей план стане кроком на шляху до реалізації «найсуворішої політики надання притулку за всю історію», про яку оголошував новий уряд Нідерландів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф пообіцяв знайти способи стимулювати повернення українських чоловіків призовного віку додому. Він підкреслив, що мова не про силові методи, а скоріше про заохочення. Про строки повернення українців не йшлося. Поки говорили лише про необхідність розробки механізму повернення.

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Теги: міністр біженці українці Нідерланди правила

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