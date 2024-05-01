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США розширили санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США розширили санкції проти Росії
Сполучені Штати запровадили санкції щодо підприємств оборонно-промислового комплексу РФ
фото з відкритих джерел

Метою санкцій є обмеження доходів Кремля та доступу росіян до товарів, які необхідні для продовження війни

Сполучені Штати Америки сьогодні, 1 травня, запровадили нові антиросійські санкції проти фізичних та юридичних осіб. До списку увійшла одна з найбільших авіакомпаній «Побєда». Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

Як зазначається на сайті Мінфіну, обмеження запровадили не лише проти «Побєди», а й стосовно підприємств оборонно-промислового комплексу. Йдеться про:

  • автозавод «Урал»;
  • Брянський автозавод;
  • завод «Протон»;
  • 48-й науково-дослідний інститут Міноборони Росії;
  • Томський електротехнічний завод;

Крім російських фізичних та юридичних осіб, обмеження також були націлені на підприємства з Туреччини, Китаю, Словаччини, Бельгії та Киргизстану, оскільки вони могли допомагати Росії обходити західні санкції.

Також обмеження запровадили проти Віктора Лабіна, який мешкає у Брюсселі. Російські ЗМІ стверджували, що він є співробітником Головного розвідувального управління та допомагає постачати до Росії «незамінні координатно-вимірювальні машини».

Мінфін США повідомив, що мета таких санкцій – обмежити доходи Кремля та доступ росіян до товарів, які необхідні для продовження війни проти України.

Загалом до списку санкцій потрапили понад 200 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії. Сюди, ймовірно, ввійдуть нові покарання для порушників, які обходить санкційні обмеження.

Як повідомлялося, російська економіка виживає за рахунок того, що країна-агресорка відібрала всі гроші, які були на рахунках регіонів. Росія забирає кошти у приватного бізнесу та громадян, концентруючи їх у своїх руках.

До слова, наразі у Росії немає іншого вибору, окрім як розвивати торгівлю із Китаєм, але в той самий час країна-агресорка через санкції не може витрачати отримані юані.

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Теги: санкції росія США економіка

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