Президентка Грузії викликала на дебати Іванішвілі

Президентка Грузії не уточнила, коли і в якому форматі мають відбутись дебати із Зурабішвілі

За словами Зурабішвілі, Іванішвілі повинен публічно пояснити свою позицію про те, чого хоче для Грузії

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі викликала олігарха, почесного президента партії влади «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі на дебати. Про це вона сказала на пресконференції, повідомляє Interpressnews.

За словами Зурабішвілі, Іванішвілі повинен публічно пояснити свою позицію про те, чого хоче для Грузії.

«Ніхто не може зрозуміти, де він, чого він хоче, навіщо і що він робить із цією країною. Я готова і запрошую його на дебати», – сказала вона, додавши, що почесного президента «Грузинської мрії» дехто вважає «главою держави».

Президентка Грузії не уточнила, коли і в якому форматі мають відбутись дебати із Зурабішвілі. В оточенні олігарха поки не коментували пропозицію Зурабішвілі.

Бідзіна Іванішвілі – колишній прем'єр і екслідер «Грузинської мрії». Хоч Іванішвілі офіційно пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади після цього не раз стверджували, що він продовжує правити країною «з-за лаштунків» і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подає позов до Конституційного суду, щоб оскаржити закон про іноземних агентів («Про прозорість іноземного впливу») як неконституційний і вимагати його призупинення та скасування.

Як повідомлялося, парламент Грузії ухвалив закон про «іноагентів», який офіційно називається «Про прозорість іноземного впливу». Через чотири дні президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ, наголосивши, що він «повністю повторює дух російського закону», а його зміст є неконституційним. Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.

Згідно з документом, із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.

Закон розкритикували США та європейські країни. Сполучені Штати вирішили відкласти на невизначений термін спільні військові навчання із Грузією Noble Partner через перегляд двосторонніх відносин.