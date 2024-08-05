Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президентка Грузії викликала на дебати Іванішвілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Президентка Грузії викликала на дебати Іванішвілі
Президентка Грузії не уточнила, коли і в якому форматі мають відбутись дебати із Зурабішвілі
фото з відкритих джерел

За словами Зурабішвілі, Іванішвілі повинен публічно пояснити свою позицію про те, чого хоче для Грузії

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі викликала олігарха, почесного президента партії влади «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі на дебати. Про це вона сказала на пресконференції, повідомляє Interpressnews.

За словами Зурабішвілі, Іванішвілі повинен публічно пояснити свою позицію про те, чого хоче для Грузії.

«Ніхто не може зрозуміти, де він, чого він хоче, навіщо і що він робить із цією країною. Я готова і запрошую його на дебати», – сказала вона, додавши, що почесного президента «Грузинської мрії» дехто вважає «главою держави».

Президентка Грузії не уточнила, коли і в якому форматі мають відбутись дебати із Зурабішвілі. В оточенні олігарха поки не коментували пропозицію Зурабішвілі.

Бідзіна Іванішвілі – колишній прем'єр і екслідер «Грузинської мрії». Хоч Іванішвілі офіційно пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади після цього не раз стверджували, що він продовжує правити країною «з-за лаштунків» і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подає позов до Конституційного суду, щоб оскаржити закон про іноземних агентів («Про прозорість іноземного впливу») як неконституційний і вимагати його призупинення та скасування.

Як повідомлялося, парламент Грузії ухвалив закон про «іноагентів», який офіційно називається «Про прозорість іноземного впливу». Через чотири дні президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ, наголосивши, що він «повністю повторює дух російського закону», а його зміст є неконституційним. Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.

Згідно з документом, із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.

Закон розкритикували США та європейські країни. Сполучені Штати вирішили відкласти на невизначений термін спільні військові навчання із Грузією Noble Partner через перегляд двосторонніх відносин.

Теги: Грузія Саломе Зурабішвілі дебати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наполягав на тому, аби дебати відбулися саме на каналі Fox News, який традиційно підтримує республіканців
Гарріс відмовилась брати участь у дебатах на умовах Трампа
3 серпня, 21:37
Вона зазначила, що виборці заслуговують побачити їхній передвиборчий діалог і вона до нього готова
Трамп хоче скасувати дебати – Гарріс
26 липня, 05:25
Трамп і Гарріс боротимуться за крісло президента США
Трамп проти Гарріс: опитування показало, у кого більше шансів перемогти на виборах
25 липня, 10:11
Ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі па президент США Джо Байден
Пелосі приватно сказала Байдену, що він програє Трампу на виборах − CNN
18 липня, 08:56
Після дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах
Байден назвав умову, за якої він може покинути президентські перегони
17 липня, 08:19
Дві третини глядачів, які спостерігали за попередніми теледебатами Байдена та Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю
Байден може провести з Трампом ще одні дебати: названо терміни
16 липня, 09:20
Бюро заявляє, що співпрацюватиме із Секретною службою
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа
14 липня, 07:40
Ілля Дарчіашвілі заявив, що рішення ухвалені на мікрорівні жодним чином не завадять прагненню Грузії до європейської інтеграції
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
9 липня, 22:11
Герчинський заявив, що закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад
Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії
9 липня, 10:31

Політика

Президентка Грузії викликала на дебати Іванішвілі
Президентка Грузії викликала на дебати Іванішвілі
Уряд Литви виділив українським біженцям близько дев'яти млн євро
Уряд Литви виділив українським біженцям близько дев'яти млн євро
РФ візьме участь у другому Саміті миру? Депутат Держдуми назвав умову
РФ візьме участь у другому Саміті миру? Депутат Держдуми назвав умову
Єврокомісія заборонила програму винагород TikTok Lite у ЄС
Єврокомісія заборонила програму винагород TikTok Lite у ЄС
Напад на Ізраїль: Іран повідомив Угорщині свої плани
Напад на Ізраїль: Іран повідомив Угорщині свої плани
У Молдові депутат парламенту помер від укусу оси
У Молдові депутат парламенту помер від укусу оси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
21K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
17K
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
14K
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua