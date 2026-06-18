Правнук Леоніда Брежнєва потрапив в український полон – росЗМІ

Офіційного підтвердження цієї інформації з українського боку наразі немає

Правнук колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових. Про це повідомляє російське видання Baza з посиланням на його матір Ірину Кузнєцову, пише «Главком».

За даними росЗМІ, 45-річний Мілаєв восени 2025 року підписав контракт із російською армією та вирушив на війну проти України сапером. У листопаді він перестав виходити на зв'язок із рідними.

Як стверджує його мати, через кілька місяців родина отримала інформацію, що чоловік перебуває в полоні на території Херсонської області, яка контролюється Україною.

Baza зазначає, що Антон Мілаєв є названим онуком Галини Брежнєвої – доньки радянського лідера. За словами родичів, вона виховувала його як рідного онука. Офіційного підтвердження цієї інформації з українського боку наразі немає.

До слова, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяли в полон окупанта, котрий як дві краплі води схожий на диктатора Володимира Путіна. У минулому грав у КВК, керував дитячою театральною студією та є професійним мімом.