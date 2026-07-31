Італія призупинила Шенгенську угоду з Іспанією

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про закриття кордону з Іспанією

Рим закрив морське та повітряне сполучення з Іспанією після різкого загострення міграційної кризи в Сеуті

Італія тимчасово призупинила дію Шенгенського режиму вільного пересування з Іспанією через масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута. Відповідне рішення передбачає закриття морського та повітряного кордонів між двома країнами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Рішення офіційно схвалили в п'ятницю під час засідання в Міністерстві внутрішніх справ Італії під головуванням міністра Маттео П'янтедозі.

Як зазначається, підставою для такого кроку стали оцінки Італійського комітету з аналізу міграції та безпеки кордонів, який проаналізував наслідки різкого загострення ситуації в Сеуті.

Після ухвалення рішення Італія тимчасово припинила дію Шенгенського режиму вільного пересування з Іспанією, закривши морське та повітряне сполучення між країнами.

Ще напередодні про намір вдатися до такого кроку заявили прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, віцепрем'єр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні, а також віцепрем'єр і міністр транспорту Маттео Сальвіні.

Нагадаємо, іспанський анклав Сеута опинився в центрі масштабної міграційної кризи після масового напливу мігрантів із Марокко. На тлі цих подій низка європейських країн закликала Іспанію посилити захист зовнішнього кордону ЄС, а Єврокомісія запевнила, що спеціальні правила Шенгенського кодексу не дозволять мігрантам безконтрольно переміщуватися до інших держав Євросоюзу.

Президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута, назвавши масовий наплив нелегальних мігрантів «вторгненням».