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Санкції проти Росії стали приводом для нової суперечки у США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Санкції проти Росії стали приводом для нової суперечки у США
На думку критиків, закон Ліндсі Грема наділяє президента США надто широкими тарифними повноваженнями
фото: Getty Images

Експерти підтримали посилення тиску на Москву, але закликали змінити механізм, який, на їхню думку, наділяє президента США надто широкими повноваженнями

У США розгорнулася нова дискусія навколо санкційної ініціативи проти Росії. Експерти американського аналітичного центру Cato Institute закликали Конгрес доопрацювати документ, щоб обмежити повноваження президента щодо запровадження нових мит. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Автори публікації Кларк Пакард і Скотт Лінсіком наголосили, що підтримують ідею посилення санкційного тиску на Росію, однак вважають, що запропонований механізм потребує змін.

Документ передбачає можливість запровадження мит у розмірі до 100% щодо п'яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також країн, які допомагають Москві обходити санкції. Потенційно під такі обмеження можуть потрапити Китай, Індія та окремі союзники США.

Водночас експерти звернули увагу, що документ не визначає чітких критеріїв, за якими встановлюватимуть перелік найбільших покупців російських енергоносіїв. Крім того, адміністрація президента отримає значний простір для ухвалення рішень щодо застосування або скасування мит.

«Найчистіше рішення – запровадити санкції, не надаючи Трампу ще одного тарифного повноваження для можливих зловживань», – зазначили автори колонки.

На їхню думку, Конгрес має чіткіше прописати механізм застосування обмежень і встановити часові рамки дії нових тарифних повноважень.

Попри критику окремих положень, санкційна ініціатива має широку двопартійну підтримку в Сенаті США. Її розглядають як один із ключових інструментів посилення економічного тиску на Росію та боротьби зі схемами обходу санкцій через треті країни.

Нагадаємо, Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення щодо санкційної ініціативи проти Росії та Ірану, відкривши шлях до її подальшого розгляду. Голосування відбулося за кілька годин після похорону сенатора Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів документа, а за його перебігом із галереї спостерігав президент України Володимир Зеленський.

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Теги: санкції росія США

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