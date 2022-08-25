Прем’єр Естонії назвала туристів з Росії загрозою нацбезпеці

Подорожують до Європи здебільшого туристи з Москви та Санкт-Петербурга

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що російські туристи становлять загрозу для безпеки її країни. Про це повідомляє Sky News.



«Ми дійсно несемо тягар. Проблема полягає в тому, що ми не можемо перевіряти всіх російських туристів, які приїжджають, і ми бачимо, що вони становлять загрозу безпеці», – заявила вона в ефірі телеканалу Sky News.

Каллас ще раз нагадала, що подорожі до Європи є привілеєм, яким здебільшого користуються туристи з Москви та Санкт-Петербурга.

«Лише 10% росіян подорожують за кордоном, і вони з Москви та Санкт-Петербурга. Таким чином ці люди впливають на рішення Кремля», – додала вона.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою. Бо війна, яку Росія веде проти України, на думку Шольца, є «війною Путіна».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.