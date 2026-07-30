Росія внесла Павла Дурова до переліку терористів і екстремістів

Росфінмоніторинг оновив список після порушення кримінальної справи, а ФСБ заявила про міжнародний розшук засновника Telegram

Засновника месенджера Telegram Павла Дурова внесли до переліку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. Його ім'я з'явилося в оновленому списку після того, як Федеральна служба безпеки РФ висунула йому обвинувачення у сприянні терористичній діяльності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

У переліку Росфінмоніторингу ім'я Павла Дурова позначене зірочкою, що, за російськими правилами, означає наявність кримінальної справи за статтею, пов'язаною з терористичною діяльністю.

Напередодні ФСБ повідомила, що Дурову висунули обвинувачення за ч. 1.1 ст. 205.1 Кримінального кодексу РФ («сприяння терористичній діяльності»). У спецслужбі заявили, що адміністрація Telegram нібито не видаляє канали та ботів, які використовуються для координації терактів і диверсій на території Росії.

За твердженням ФСБ, кримінальна справа пов'язана з використанням чат-бота «Дайвінчик/Leo – знайомства», який, на думку російської сторони, нібито використовували «спецслужби України» для вербування російської молоді.

«П. Дурову пред'явлено обвинувачення в рамках кримінальної справи, що розслідується, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 205.1 (сприяння терористичній діяльності) КК Росії, він оголошується у міжнародний розшук», – заявили у Центрі громадських зв'язків ФСБ.

У російській спецслужбі також стверджують, що з початку червня було затримано 46 громадян РФ віком від 12 до 22 років, яких нібито завербували через Telegram. За версією ФСБ, вони причетні до диверсій, зокрема нападів на правоохоронців і підпалів.

Сам Павло Дуров публічно не коментував висунуті обвинувачення. Водночас, за повідомленнями російських медіа, після заяви ФСБ він ненадовго змінив фотографію профілю у своєму Telegram-каналі, а офіційний акаунт Telegram у соцмережі X опублікував архівне фото засновника месенджера.

Нагадаємо, 29 липня ФСБ Росії оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук та повідомила про порушення кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності. Російська влада пов'язує звинувачення з діяльністю окремих каналів і ботів у Telegram.