Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія внесла Павла Дурова до переліку терористів і екстремістів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія внесла Павла Дурова до переліку терористів і екстремістів
Росіянин Павло Дуров нині перебуває у Франції
фото: АР

Росфінмоніторинг оновив список після порушення кримінальної справи, а ФСБ заявила про міжнародний розшук засновника Telegram

Засновника месенджера Telegram Павла Дурова внесли до переліку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. Його ім'я з'явилося в оновленому списку після того, як Федеральна служба безпеки РФ висунула йому обвинувачення у сприянні терористичній діяльності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

У переліку Росфінмоніторингу ім'я Павла Дурова позначене зірочкою, що, за російськими правилами, означає наявність кримінальної справи за статтею, пов'язаною з терористичною діяльністю.

Напередодні ФСБ повідомила, що Дурову висунули обвинувачення за ч. 1.1 ст. 205.1 Кримінального кодексу РФ («сприяння терористичній діяльності»). У спецслужбі заявили, що адміністрація Telegram нібито не видаляє канали та ботів, які використовуються для координації терактів і диверсій на території Росії.

За твердженням ФСБ, кримінальна справа пов'язана з використанням чат-бота «Дайвінчик/Leo – знайомства», який, на думку російської сторони, нібито використовували «спецслужби України» для вербування російської молоді.

«П. Дурову пред'явлено обвинувачення в рамках кримінальної справи, що розслідується, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 205.1 (сприяння терористичній діяльності) КК Росії, він оголошується у міжнародний розшук», – заявили у Центрі громадських зв'язків ФСБ.

У російській спецслужбі також стверджують, що з початку червня було затримано 46 громадян РФ віком від 12 до 22 років, яких нібито завербували через Telegram. За версією ФСБ, вони причетні до диверсій, зокрема нападів на правоохоронців і підпалів.

Сам Павло Дуров публічно не коментував висунуті обвинувачення. Водночас, за повідомленнями російських медіа, після заяви ФСБ він ненадовго змінив фотографію профілю у своєму Telegram-каналі, а офіційний акаунт Telegram у соцмережі X опублікував архівне фото засновника месенджера.

Нагадаємо, 29 липня ФСБ Росії оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук та повідомила про порушення кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності. Російська влада пов'язує звинувачення з діяльністю окремих каналів і ботів у Telegram.

Теги: росія Павло Дуров Telegram тероризм диверсія розшук ФСБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алла Половченя отримала підозру у розтраті в особливо великому розмірі
Заарештовано заступницю голови управління безпілотних систем Мінпромторгу РФ
Сьогодні, 13:15
Наслідки обстрілу ринку біля метро «Почайна»
Атака на Київ 30 липня: всі пожежі ліквідовано, розбір завалів триває (фото)
Сьогодні, 10:06
Наразі загрози для населення немає
У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено трубопровід аміаку, одна людина отруїлася
27 липня, 11:10
Коршенко був одним із засновників термінала ділової авіації «Шереметьєво», який відкрився у 2011 році
Москва: колишнього директора Vip-термінала, звідки востаннє вилетів Пригожин, знайдено мертвим 
21 липня, 15:39
Генштаб повідомив про 212 зіткнень на фронті
212 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 липня 2026
12 липня, 22:25
Наслідки атаки безпілотниками у Валках Богодухівського району
Росія атакувала Харківщину: загинула жінка
10 липня, 01:20
НАТО різко змінило правила повітряної оборони біля Росії
Російські літаки отримали нову проблему. НАТО розширило повноваження авіації
9 липня, 08:40
За оцінкою ISW, щонайменше станом на 23 червня українських військовослужбовців у Костянтинівці було більше, ніж російських
Навіщо Путін заявив про захоплення Костянтинівки: пояснення ISW
4 липня, 20:35
У місті зафіксували масштабні перебої з електро- та водопостачанням
У Білгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут
4 липня, 01:30

Соціум

Росія внесла Павла Дурова до переліку терористів і екстремістів
Росія внесла Павла Дурова до переліку терористів і екстремістів
Сили оборони знищили базу російських катерів і майданчик запуску «Шахедів»
Сили оборони знищили базу російських катерів і майданчик запуску «Шахедів»
Заарештовано заступницю голови управління безпілотних систем Мінпромторгу РФ
Заарештовано заступницю голови управління безпілотних систем Мінпромторгу РФ
Напади на українців у Польщі: створено спецгрупи прокурорів
Напади на українців у Польщі: створено спецгрупи прокурорів
Масштабні повені в Індії: 78 людей загинули, понад 300 тис. постраждали
Масштабні повені в Індії: 78 людей загинули, понад 300 тис. постраждали
США ввели нові санкції проти Ірану через Ормузьку протоку
США ввели нові санкції проти Ірану через Ормузьку протоку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua