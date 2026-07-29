У російській Тулі скоєно замах на керівника компанії, яка розробляє БпЛА

Силовики розшукують стрільця

У російській Тулі скоєно замах на Андрія Черезова – керівника компанії, що займається розробкою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Пізно вночі Черезов повертався з роботи, однак не встиг потрапити до квартири – на сходовому майданчику на нього чекав кілер. Пролунало три постріли. Шум почула дружина підприємця, відкрила двері й виявила чоловіка з важкими пораненнями. На той момент нападник уже втік», – йдеться у повідомленні

Черезова доставили до лікарні. Силовики розшукують стрільця. За однією з версій, замах може бути пов’язаний із професійною діяльністю Черезова.

Зауважимо, Черезов був керівником компанії «Російська лабораторія повітряного транспорту». Вона розробляє та постачає безпілотні системи для потреб російської армії.

До слова, 6 лютого у столиці РФ було вчинено замах на генерала Міноборони, заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Нападник тричі вистрілив генералу в спину.

Як повідомлялося, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було ліквідовано щонайменше 18 російських генералів. Лише 11 із них підтверджені владою РФ.