Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Вірменії відмовився їхати на парад Путіна у Москві: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Вірменії відмовився їхати на парад Путіна у Москві: причина
Лідер Вірменії не захотів їхати до Путіна
фото: Reuters

Нікол Пашинян вирішив залишитися в країні через старт парламентської кампанії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у параді 9 травня у Москві, який організовує Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За даними вірменських медіа, запрошення від російського диктатора Володимира Путіна було направлене главі уряду Вірменії, однак Пашинян відмовився від поїздки. Причиною такого рішення став старт парламентської виборчої кампанії у країні.

У пресслужбі вірменського прем’єра повідомили, що 8 та 9 травня Пашинян перебуватиме у Сюнікській області, де братиме участь в агітаційних заходах.

Парламентські вибори у Вірменії призначені на 7 червня. За оцінками місцевих медіа та експертів, нинішня кампанія може стати однією з найважливіших для країни за останні роки.

Раніше Пашинян вже коментував питання участі у заходах до Дня перемоги у Москві. Тоді він заявив, що не пам’ятає практики щорічної присутності вірменських лідерів на параді у російській столиці. Попри це, торік прем’єр-міністр Вірменії відвідував Росію з робочим візитом.

Нагадаємо, що Вірменія офіційно взяла курс на членство в ЄС на початку 2025 року – парламент країни ухвалив відповідний закон у березні того ж року. При цьому Єреван досі залишається членом ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) та ЄАЕС (Євразійський економічний союз).

За підсумками саміту ЄС-Вірменія у Єревані сторони уклали угоду про партнерство у сфері транспортної інфраструктури, енергетики та цифрового зв'язку – в рамках ініціативи «Перехрестя миру» і програми ЄС з міжрегіональної зв'язності. Угода покликана стимулювати торгівлю, створити робочі місця та зміцнити регіональну стабільність.

Вірменські збройні сили отримали перші постачання допомоги в рамках Європейського фонду миру – загальною вартістю €30 млн. Крім того, ЄС оголосив конкурс для компаній із країн Євросоюзу, Європейської економічної зони та Вірменії для розробки стратегічних інвестиційних проєктів у сфері цифрової інфраструктури, напівпровідників та інноваційних екосистем.

Читайте також:

Теги: Вірменія парад путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не буде військової техніки під час параду
Десятки регіонів РФ відмовились від парадів на 9 травня: список
Сьогодні, 01:23
Захарова оголосила нові погрози Україні
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Вчора, 21:59
Кремль стягнув до столиці сотні систем ППО та обмежив мобільний інтернет, побоюючись ударів українських безпілотників
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
Вчора, 21:43
Напруження в елітах наростає також напередодні парламентських виборів у Росії
У Кремлі загострюється конфлікт між адміністрацією та силовими структурами
Вчора, 18:40
Зеленський зустрівся з Пашиняном
Зустріч президента із прем'єр-міністром Вірменії: перші деталі
4 травня, 16:31
Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
4 травня, 10:28
Порівняно з минулим роком, гостьова ложа Кремля виглядає порожньою
РФ скасовує прохід техніки та вводить «цивільний локдаун» на 9 травня – розвідка
2 травня, 12:42
Сікорський передрік Путіну долю імператорів
Глава МЗС Польщі заговорив про зміну влади в РФ. Путіну загрожує сценарій імператорів
24 квiтня, 19:15
Тепер в Угорщині є шанс творити респектабельну політику та повернути собі власне майбутнє
Битва за Будапешт: чому Орбан програв
14 квiтня, 12:42

Політика

Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі
Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі
Росія скасувала проведення акції «Безсмертний полк»
Росія скасувала проведення акції «Безсмертний полк»
Прем'єр Вірменії відмовився їхати на парад Путіна у Москві: причина
Прем'єр Вірменії відмовився їхати на парад Путіна у Москві: причина
Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву
Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву
Удар на 1500 км: стратегічний нафтовий вузол у Пермі знову у вогні (фото, відео)
Удар на 1500 км: стратегічний нафтовий вузол у Пермі знову у вогні (фото, відео)
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua