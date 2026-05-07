Прем'єр Вірменії відмовився їхати на парад Путіна у Москві: причина

Нікол Пашинян вирішив залишитися в країні через старт парламентської кампанії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у параді 9 травня у Москві, який організовує Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За даними вірменських медіа, запрошення від російського диктатора Володимира Путіна було направлене главі уряду Вірменії, однак Пашинян відмовився від поїздки. Причиною такого рішення став старт парламентської виборчої кампанії у країні.

У пресслужбі вірменського прем’єра повідомили, що 8 та 9 травня Пашинян перебуватиме у Сюнікській області, де братиме участь в агітаційних заходах.

Парламентські вибори у Вірменії призначені на 7 червня. За оцінками місцевих медіа та експертів, нинішня кампанія може стати однією з найважливіших для країни за останні роки.

Раніше Пашинян вже коментував питання участі у заходах до Дня перемоги у Москві. Тоді він заявив, що не пам’ятає практики щорічної присутності вірменських лідерів на параді у російській столиці. Попри це, торік прем’єр-міністр Вірменії відвідував Росію з робочим візитом.

Нагадаємо, що Вірменія офіційно взяла курс на членство в ЄС на початку 2025 року – парламент країни ухвалив відповідний закон у березні того ж року. При цьому Єреван досі залишається членом ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) та ЄАЕС (Євразійський економічний союз).

За підсумками саміту ЄС-Вірменія у Єревані сторони уклали угоду про партнерство у сфері транспортної інфраструктури, енергетики та цифрового зв'язку – в рамках ініціативи «Перехрестя миру» і програми ЄС з міжрегіональної зв'язності. Угода покликана стимулювати торгівлю, створити робочі місця та зміцнити регіональну стабільність.

Вірменські збройні сили отримали перші постачання допомоги в рамках Європейського фонду миру – загальною вартістю €30 млн. Крім того, ЄС оголосив конкурс для компаній із країн Євросоюзу, Європейської економічної зони та Вірменії для розробки стратегічних інвестиційних проєктів у сфері цифрової інфраструктури, напівпровідників та інноваційних екосистем.