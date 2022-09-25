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Прем’єрка Британії різко відреагувала на погрози Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Прем’єрка Британії різко відреагувала на погрози Путіна
Ліз Трасс закликає запроваджувати нові санкції проти Росії та підтримувати українців
фото з відкритих джерел

На думку прем’єрки Британії, рішення про мобілізацію у Росії свідчить, що справи у Путіна ідуть ен найкращим чином

Британії та її союзникам не варто піддаватися погрозам президента Росії Володимира Путіна. Натомість необхідно збільшити допомогу Україні та тиск на Москву. Про це заявила прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс, повідомляє CNN .

«Ми не повинні слухати його (Путіна – «Главком») брязкання зброєю та надумані погрози. Натомість нам потрібно продовжувати вводити санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців», – сказала Трасс, коментуючи оголошення часткової мобілізації військ у Росії.

На думку Трасс, Путін наказав негайно розпочати військову ескалацію, «тому що він не перемагає». Британська прем’єрка наголосила, що Путін «зробив стратегічну помилку, вторгшись в Україну».

«Я думаю, що українці його (Путіна – «Главком») перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують протистояти російському наступу. І я думаю, що він не передбачав сили реакції з боку вільного світу», – сказала вона.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зробили спільну заяву про те, що введення мобілізації в РФ є ознакою того, що вторгнення в Україну провалюється.

Також повідомлялося, що Трасс підтвердила збільшення допомоги Україні у 2023 році. Відомо, що Лондон продовжуватиме постачати ЗСУ реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів. 

Також 21 вересня російський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Україна закликала ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї.

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Теги: росія війна Велика Британія мобілізація Ліз Трасс

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