Прем’єрка Британії в ООН дала обіцянку Україні

Ліз Трасс: «Ми не заспокоїмося, доки Україна не здобуде перемогу»

Велика Британія збереже чи збільшить підтримку Києва і не заспокоїться, доки Україна не переможе. Про це заявила на Генасамблеї ООН прем'єр-міністерка Британії Ліз Трасс.

«У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми збережемо або збільшимо нашу військову підтримку Україні на стільки, скільки потрібно. Поки я кажу, в Україну прибуває нова британська зброя, включно з новими ракетами для MLRS. Ми не заспокоїмося, доки Україна не здобуде перемогу», – заявила вона.

За словами Трасс, російський диктатор Володимир Путін намагається виправдати катастрофічні невдачі в Україні – для цього він подвоює зусилля та посилає на страшну долю ще більше резервістів. Він ще більше брязкає зброєю, робить ще більше фальшивих заяв та погроз, зазначила прем’єрка Британії.

Трасс наголосила, що Росії ніхто не погрожував, а у світі триває боротьба між автократіями та демократіями.

«Це вирішальний момент у нашій історії, в історії цієї організації та в історії свободи. Історія 2022 року могла б стати історією авторитарної держави, яка перекинула танки через кордон мирного сусіда і поневолила його народ. Натомість це історія про те, як свобода дала відсіч. Перед лицем агресії, яка зростає, ми показали, що у нас є сили діяти і рішучість довести справу до кінця», – додала вона.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про часткову мобілізацію у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

Також нагадаємо, як повідомив раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Велика Британія готова фінансово підтримати Україну у закупівлі газу та сприяти розвитку українського газовидобування.