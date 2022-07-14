Прем'єрка Естонії йде у відставку
Буде створена нова коаліція
Прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас оголосила про те, що пішла у відставку. Також вона розпустила чинний уряд меншості, щоб почати формування нової коаліції. Про це повідомляє ERR.
Дотримуючись Конституційного протоколу, Каллас повідомила Рійгікогу про своє бажання припинити роботу нинішнього уряду і передала президенту Алару Карісу заяву про відставку.
Прем'єр-міністр і інші міністри «Партії реформ» пішли у відставку.
Каллас запропонував Рійгікогу, який перебуває на літніх канікулах, провести в п'ятницю, 15 липня, позачергове засідання для голосування щодо нової коаліції.
Минулого тижня було оголошено, що три партії в новій коаліції отримають по п'ять міністерств відповідно до нової коаліційної угоди. У 101-місцевому Рійгікогу у неї буде 56 місць.
Як відомо, естонська влада підтримувала Україну після вторгнення РФ.
Нещодавно повідомлялося, що Генсек НАТО заспокоїв прем’єрку Естонії та пообіцяв більше військ у ситуації з російською загрозою.
Нагадаємо, раніше Естонія різко відповіла Шольцу щодо поступок РФ по Калінінграду.
Каллас заявляла, що Естонія буде стерта з карти в разі нападу РФ.