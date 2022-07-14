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    Політика

    Прем'єрка Естонії йде у відставку

    Кайя Каллас передала президенту Алару Карісу заяву про відставку - Прем'єрка Естонії йде у відставку
    Кайя Каллас передала президенту Алару Карісу заяву про відставку
    фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

    Буде створена нова коаліція

    Прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас оголосила про те, що пішла у відставку. Також вона розпустила чинний уряд меншості, щоб почати формування нової коаліції. Про це повідомляє ERR.

    Дотримуючись Конституційного протоколу, Каллас повідомила Рійгікогу про своє бажання припинити роботу нинішнього уряду і передала президенту Алару Карісу заяву про відставку.

    Прем'єр-міністр і інші міністри «Партії реформ» пішли у відставку.

    Каллас запропонував Рійгікогу, який перебуває на літніх канікулах, провести в п'ятницю, 15 липня, позачергове засідання для голосування щодо нової коаліції.

    Минулого тижня було оголошено, що три партії в новій коаліції отримають по п'ять міністерств відповідно до нової коаліційної угоди. У 101-місцевому Рійгікогу у неї буде 56 місць.

    Як відомо, естонська влада підтримувала Україну після вторгнення РФ.

    Нещодавно повідомлялося, що Генсек НАТО заспокоїв прем’єрку Естонії та пообіцяв більше військ у ситуації з російською загрозою.

    Нагадаємо, раніше Естонія різко відповіла Шольцу щодо поступок РФ по Калінінграду.

    Каллас заявляла, що Естонія буде стерта з карти в разі нападу РФ.

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    Теги: росія окупанти війна Естонія партії Україна уряд окупація #stoprussia
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    Прем'єрка Естонії йде у відставку