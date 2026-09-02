Трамп назвав умову для нової зустрічі з Путіним

Президент США готовий зустрітися з Путіним, коли Україна та Росія будуть готові укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, коли Київ та Москва будуть готові до укладення мирної угоди щодо завершення війни, повідомляє «Главком».

Водночас американський президент вкотре назвав однією з головних перешкод для припинення війни «величезну ворожнечу» між президентом України Володимиром Зеленським та Путіним.

«Їм слід припинити цю дурну війну», – заявив Трамп.

Президент США також повторив, що йому нібито вдалося зупинити вісім воєн, деякі з яких, за його словами, були складнішими для врегулювання, ніж російсько-українська. Які саме конфлікти він мав на увазі, Трамп не уточнив.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви запропонував організувати тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна для обговорення припинення війни. Раніше Київ підтримував ідею такого формату, тоді як Москва її відхиляла.

Згодом у Кремлі заявили, що така зустріч можлива лише після напрацювання домовленостей і фактично для їхнього остаточного закріплення. Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що до проведення саміту сторони мають пройти складний переговорний процес.

Водночас 31 серпня Зеленський заявив, що, за даними української та партнерської розвідок, Путін наразі не демонструє готовності завершувати війну. Президент зазначив, що представники Трампа готуються до нової комунікації з російською стороною.