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У Нижньокамську атаковано НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Нижньокамську атаковано НПЗ
Безпілотники у російському небі
скріншот з відео

У Нижньокамську розташований один із найбільших і найсучасніших  нафтопереробних комплексів РФ

Уранці 20 серпня безпілотники атакували нафтопереробний заводі в місті Нижньокамськ у Республіці Татарстан у РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У місті розташований один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних вузлів Росії, куди входить НПЗ «Танеко». Цей об'єкт є ключовим елементом паливно-енергетичної інфраструктури РФ і регулярно стає ціллю для українських далекобійних БпЛА.

Нижньокамський нафтопереробний комплекс має критично важливе значення для забезпечення збройних сил РФ. Підприємство відіграє ключову роль у прямій заправці військової техніки та постачанні пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ на східному та південному напрямках фронту.

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Як відомо, вранці 11 серпня в російському Орську Оренбурзької області спалахнула пожежа на території промислового підприємства.

За даними моніторингових ресурсів, під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез». Інформація про характер пошкоджень наразі уточнюється.

Нагадаємо, в російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів. 

За словами очевидців, через щільне розташування промислових об'єктів наразі складно точно визначити місце займання. Серед версій, які обговорюють місцеві жителі, – Ангарський нафтопереробний завод, а також ТЕЦ-9 і ТЕЦ-10.

Теги: завод вибух росія

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