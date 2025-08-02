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Буданов пояснив, чи є реалістичним «грузинський сценарій» в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Буданов пояснив, чи є реалістичним «грузинський сценарій» в Україні
Буданов: «Зараз це (грузинський сценарій - «Главком») неможливо. Але питання, що буде далі?»
фото: gur.gov.ua

«Якщо всі ми не змінимось і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі», – Буданов 

Начальник Головного управління розвідки, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що внутрішній «грузинський сценарій» є неможливим в Україні. Як передає «Главком», про це він заявив у телеетері, відповідаючи на питання «чи проглядається в Україні ймовірність цього сценарію», повідомив Укрінформ.

«Станом на зараз – ні. Точно ні. Це неможливо. Адже навіть, якщо хтось би захотів повернути, скажімо, в бік Росії – це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо в нашому суспільство, ще раз це підтверджують. Зараз це неможливо. Але питання, що буде далі? Як я казав до цього: якщо всі ми не змінимось і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі. Мова йде далеко не про найприємніші, як то кажуть», – заявив Буданов. 

Генерал-лейтенант також звернув увагу на приклад інших країн, які припинили своє існування за останні 150 років.

«От я колекціоную марки, я філателіст... Це хоббі виникло не так давно, 150 років тому максимум: більшість марок 1900-х років. Передивляючись свою колекцію, я в якийсь момент зрозумів, що дуже багато країн, марки яких роздивляюсь, вже не існують. А це було не так давно. Тож, всі ці розмови про те, що «не може якась країна просто взяти і зникнути через ті чи інші події» – це брехня. Навіть десь сім країн в Європі припинили існування. Тому треба всерйоз замислюватись над тим, що ми робимо і куди ми маємо рухатись», – наголосив Буданов.

Очільник ГРУ також пояснив, що українці мають самостійно сформулювати свою стратегічну мету.

«Ми маємо чітко визначити самі для себе: якщо ми цього не зробимо - нам це спробують нав'язати. Тож краще зробити самим свою стратегічну мету: хто ми, куди йдемо. І тоді вже обирати інструменти, які нам потрібні для досягнення цього. Бо інакше можна просто бути сюжетом чергової марки, умовно кажучи», – підкреслив Буданов.

Раніше Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога. Розвідник розповів політику про плани Російської Федерації. Представники сектору безпеки й оборони України ознайомили американську сторону з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

Також Кирило Буданов заявив, що українців, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, не можна вважати громадянами України. За його словами, той, хто не хоче захищати Україну, «жодним чином не може вважати себе громадянином і суспільство має сприймати його саме так, як би це жорстко не звучало».

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Теги: Кирило Буданов війна

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