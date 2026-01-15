Кронпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми

Реза Пахлаві заявив про готовність відмовитися від ядерної зброї

Реза Пахлаві представив план реформ у разі падіння режиму аятол

Син останнього шаха Ірану Реза Пахлаві заявив, що у разі зміни влади в країні Іран відмовиться від військової ядерної програми, визнає Ізраїль та відкриє економіку для світових ринків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його офіційну заяву.

Пахлаві повідомив, що майбутній демократичний уряд припинить військову ядерну програму іранського режиму. За його словами, Іран має стати стабілізуючою силою в регіоні та партнером у сфері глобальної безпеки.

«Підтримка терористичних груп негайно зупиниться. Вільний Іран співпрацюватиме з регіональними та глобальними партнерами у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею та екстремістським ісламізмом» – заявив він.

To all of our friends around the world,



Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran. A beautiful, peace-loving, and flourishing Iran.



It is the Iran that existed before the… pic.twitter.com/IhK6ZRYDY0 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 15, 2026

Пахлаві також пообіцяв змінити зовнішньополітичний курс країни. Зокрема, він заявив про намір нормалізувати відносини зі Сполученими Штатами та офіційно визнати державу Ізраїль.

Крім того, за його словами, Іран домагатиметься розширення «Угод Авраама» та повністю припинить фінансування терористичних організацій.

Окремий блок плану стосується енергетики та економіки. Пахлаві наголосив, що Іран має стати надійним постачальником нафти і газу на світові ринки.

«Формування політики буде прозорим. Дії Ірану будуть відповідальними. Ціни – передбачуваними», – зазначив він.

Він також заявив про намір запровадити міжнародні стандарти прозорості, покласти край відмиванню коштів і викорінити системну корупцію. Державні установи, за його словами, стануть підзвітними громадянам.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати переводять авіаносну ударну групу з Південнокитайського моря до зони відповідальності Центрального командування США, яка охоплює Близький Схід, на тлі загострення напруженості у відносинах між адміністрацією Дональда Трампа та Іраном.