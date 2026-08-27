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Президент зустрівся з Санду у Молдові (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент зустрівся з Санду у Молдові (відео)
Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови
фото: Офіс президента

Президент: Ми працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей

Сьогодні, 27 серпня, Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду у Кишиневі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні в Кишиневі. Важлива зустріч із Майєю Санду. Ми працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей. Зараз це особливо важливо – бути разом і посилювати одне одного», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський додав: «Днями президентка Молдови була з нами в Україні в наш День Незалежності. Сьогодні Україна разом із Молдовою в її День незалежності. Друзі повинні бути пліч-о-пліч».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови.

До слова, у Кишиневі відбувся військовий парад з нагоди 35-ї річниці незалежності Молдови. У заході взяли участь українські військові.

Зауважимо, що рівно 35 років тому, 27 серпня 1991 року, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. За цей час одна з найближчих сусідок України пройшла складний шлях: від колишньої радянської республіки до країни-кандидатки на вступ до Євросоюзу, яка водночас досі не контролює частину власної території та має російські війська у Придністров'ї.

Теги: Молдова Володимир Зеленський Мая Санду

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