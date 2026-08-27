Зеленський приїхав до Кишинева на День незалежності Молдови

Український лідер матиме двосторонню зустріч із президенткою Молдови

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає «Главком».

Зазначається, що Зеленський матиме двосторонню зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду, а потім тристоронню ще із президентом Румунії Нікушором Даном.

Нагадаємо, що президентка Молдови Майя Санду запросила президента України Володимира Зеленського та президента Румунії Нікушора Дана відвідати Кишинів 27 серпня. У Кишиневі відбудеться масштабна офіційна програма, яка охоплюватиме концерт та військовий парад.

Зауважимо, що рівно 35 років тому, 27 серпня 1991 року, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. За цей час одна з найближчих сусідок України пройшла складний шлях: від колишньої радянської республіки до країни-кандидатки на вступ до Євросоюзу, яка водночас досі не контролює частину власної території та має російські війська у Придністров'ї.

До слова, у ніч проти 27 серпня під час російської повітряної атаки на Україну п'ять безпілотників порушили повітряний простір Молдови.