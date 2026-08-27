Українські військові взяли участь у параді до Дня незалежності Молдови (відео)

У параді загалом взяли участь понад 2 тис. військовослужбовців

У Кишиневі відбувся військовий парад з нагоди 35-ї річниці незалежності Молдови. У заході взяли участь українські військові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У параді взяли участь понад 2 тис. військовослужбовців, а також знаменні групи з восьми країн: Румунії, України, Литви, Італії, Польщі, Франції, Чехії та США.

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Під час параду було продемонстровано понад 100 одиниць військової техніки, зокрема самохідну артилерію, засоби протиповітряної оборони та машини спецпризначення. Частину техніки Молдова закупила протягом останнього року за кошти Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. Він матиме двосторонню зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду, а потім тристоронню ще із президентом Румунії Нікушором Даном.

Зауважимо, що рівно 35 років тому, 27 серпня 1991 року, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. За цей час одна з найближчих сусідок України пройшла складний шлях: від колишньої радянської республіки до країни-кандидатки на вступ до Євросоюзу, яка водночас досі не контролює частину власної території та має російські війська у Придністров'ї.