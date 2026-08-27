Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські військові взяли участь у параді до Дня незалежності Молдови (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові взяли участь у параді до Дня незалежності Молдови (відео)
Українські військові взяли участь у військовому параді
фото: скриншот з відео

У параді загалом взяли участь понад 2 тис. військовослужбовців

У Кишиневі відбувся військовий парад з нагоди 35-ї річниці незалежності Молдови. У заході взяли участь українські військові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У параді взяли участь понад 2 тис. військовослужбовців, а також знаменні групи з восьми країн: Румунії, України, Литви, Італії, Польщі, Франції, Чехії та США.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Під час параду було продемонстровано понад 100 одиниць військової техніки, зокрема самохідну артилерію, засоби протиповітряної оборони та машини спецпризначення. Частину техніки Молдова закупила протягом останнього року за кошти Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. Він матиме двосторонню зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду, а потім тристоронню ще із президентом Румунії Нікушором Даном. 

Зауважимо, що рівно 35 років тому, 27 серпня 1991 року, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. За цей час одна з найближчих сусідок України пройшла складний шлях: від колишньої радянської республіки до країни-кандидатки на вступ до Євросоюзу, яка водночас досі не контролює частину власної території та має російські війська у Придністров'ї.

Читайте також:

Теги: Молдова ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оріхів під прицілом: що задумали росіяни на Запорізькому напрямку
Оріхів під прицілом: що задумали росіяни на Запорізькому напрямку
30 липня, 12:03
Українські військові завдали успішних ударів по ворогу
Сили оборони уразили два залізничні мости до Криму та низку інших об'єктів
1 серпня, 10:19
Командир 2-го корпусу НГУ «Хартія»
На командира «Хартії» було скоєно спробу замаху
31 липня, 15:00
Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2026 року
9 серпня, 09:12
Жінки вже служать у Силах оборони України, однак роблять це добровільно
РНБО відповіло, чи буде оголошено мобілізацію жінок в Україні
21 серпня, 14:14
Сили безпілотних систем повідомили про серію ударів по енерговузлах РФ
Сили безпілотних систем уразили 10 енергооб'єктів окупантів за ніч
3 серпня, 13:53
Wildberries почав змінювати геомітки після знищення складів
Wildberries спробував навести українські дрони на конкурента
12 серпня, 09:36
Сили оборони знищили ретранслятори «Гераней» і п'ять пунктів управління
Сили оборони вдарили по системі управління російськими дронами
14 серпня, 14:31
Покарання за такі злочини в Австралії становить 20 років ув’язнення
В Австралії заарештовано російського шпигуна, який служив у ЗСУ – ABC News
21 серпня, 09:07

Соціум

Українські військові взяли участь у параді до Дня незалежності Молдови (відео)
Українські військові взяли участь у параді до Дня незалежності Молдови (відео)
Катастрофічна повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 350
Катастрофічна повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 350
У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці
У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці
Мер Сочі «привітав» батьків із загибеллю сина на війні проти України (відео)
Мер Сочі «привітав» батьків із загибеллю сина на війні проти України (відео)
У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі
У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
48K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
44K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua