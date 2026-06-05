В Україні діє майже сім тис. медіаліцензій: хто володіє найбільшою кількістю

В Україні загалом зареєстровано понад три тис. власників медіа

В Україні наразі нараховується 6 995 дійсних медіаліцензій (без урахування призупинених). Такі дані містяться у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, інформує «Главком».

Повідомляється, що понад половину вітчизняного медіаринку (53%) складають друковані видання. При цьому третина всіх українських медіа зареєстрована у Київській області.

Хто володіє ліцензіями

Загалом у Реєстрі зафіксовано 3 160 власників.

Абсолютна більшість із них – українські компанії та ФОПи.

Іноземному капіталу належать лише 42 ліцензії (іноземні телеканали та радіостанції), а серед усіх бенефіціарів є тільки 10 іноземних власників.

Топ-5 ФОПів-рекордсменів за кількістю медіа

Ігор Тріль (119 ліцензій) – засновник видавництва «Діана плюс», яке понад 20 років випускає газети та журнали.

Тарас Хотимчук (85 ліцензій) – засновник регіонального щотижневика «Твій вибір» та порталу t1.ua.

Оксана Танасійчук (53 ліцензії) – також пов’язана з видавництвом «Діана плюс».

Андрій Лобачов (49 ліцензій) – власник видавничого дому «Кузя» (дитячі розвивальні видання).

Павло Хотимчук (46 ліцензій) – володар щотижневика «Ти і я, і вся сім’я» та інших медіа.

Топ-5 компаній-лідерів медіаринку

Видавничий дім «Арт-Комплекс» (71 ліцензія) – понад 25 років спеціалізується на кросвордах та дитячих виданнях.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (61 ліцензія) – видає університетські вісники та студентську періодику.

«Редакційні системи» (53 ліцензії) – випускає тематичні регіональні газети.

Львівський університет імені Івана Франка (50 ліцензій) – друкує наукові вісники та спеціалізовані видання.

«Суспільне мовлення» (45 ліцензій) – об'єднує загальнонаціональні телеканали («Перший», «Суспільне Культура», «Суспільне Спорт»), три радіостанції та цифрові платформи.

Кожна третя компанія чи фоп, що має медіа, зареєстровані на Київщині – 1 107 власників. Наслідують Львівщина (207 суб’єктів), Одещина (200), Харківщина (170) та Дніпропетровщина (164).

Також повідомляється, що закордонному капіталу належать 42 ліцензії (це іноземні телеканали та радіостанції). Найчастіше серед іноземних мовників в Україні зустрічаються компанії з Великобританії, Гібралтару та США.

Структура ринку: друкована преса досі лідирує

Понад половину вітчизняного медіаринку (53%) складають друковані видання. Загалом структура виглядає так:

Друковані медіа: понад 50% ринку – ліцензіями володіють 1 675 компаній або ФОПів.

понад 50% ринку – ліцензіями володіють 1 675 компаній або ФОПів. Онлайн-медіа: посідають друге місце із часткою 27% (870 реєстрантів).

посідають друге місце із часткою 27% (870 реєстрантів). Провайдери аудіовізуальних сервісів: замикають трійку з часткою 9,8% (309 суб'єктів). Сюди входять OTT-платформи (на кшталт Megogo, Sweet.tv, Київстар ТБ), а також кабельні та супутникові оператори.

«Главком» писав, що протягом травня 2026 року Національна спілка журналістів України зафіксувала 22 російські атаки на цивільних журналістів, редакцій та медійну інфраструктуру. Цей показник став найвищим від початку року та майже втричі перевищив дані за квітень (8 випадків).

Моніторинг організації охоплює виключно підтверджені випадки поранення журналістів, а також руйнування чи пошкодження редакційних офісів, житла та майна медійників внаслідок бойових дій. Загалом за п’ять місяців 2026 року в Україні зафіксовано вже 60 верифікованих інцидентів.