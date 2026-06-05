Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Україні діє майже сім тис. медіаліцензій: хто володіє найбільшою кількістю

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
В Україні діє майже сім тис. медіаліцензій: хто володіє найбільшою кількістю
27% медіаринку України припадає на онлайн-медіа
фото з відкритих джерел

В Україні загалом зареєстровано понад три тис. власників медіа 

В Україні наразі нараховується 6 995 дійсних медіаліцензій (без урахування призупинених). Такі дані містяться у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, інформує «Главком».

Повідомляється, що понад половину вітчизняного медіаринку (53%) складають друковані видання. При цьому третина всіх українських медіа зареєстрована у Київській області.

Хто володіє ліцензіями

Загалом у Реєстрі зафіксовано 3 160 власників.

  • Абсолютна більшість із них – українські компанії та ФОПи.
  • Іноземному капіталу належать лише 42 ліцензії (іноземні телеканали та радіостанції), а серед усіх бенефіціарів є тільки 10 іноземних власників.

Топ-5 ФОПів-рекордсменів за кількістю медіа

  • Ігор Тріль (119 ліцензій) – засновник видавництва «Діана плюс», яке понад 20 років випускає газети та журнали.
  • Тарас Хотимчук (85 ліцензій) – засновник регіонального щотижневика «Твій вибір» та порталу t1.ua.
  • Оксана Танасійчук (53 ліцензії) – також пов’язана з видавництвом «Діана плюс».
  • Андрій Лобачов (49 ліцензій) – власник видавничого дому «Кузя» (дитячі розвивальні видання).
  • Павло Хотимчук (46 ліцензій) – володар щотижневика «Ти і я, і вся сім’я» та інших медіа.

Топ-5 компаній-лідерів медіаринку

  •  Видавничий дім «Арт-Комплекс» (71 ліцензія) – понад 25 років спеціалізується на кросвордах та дитячих виданнях.
  •  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (61 ліцензія) – видає університетські вісники та студентську періодику.
  • «Редакційні системи» (53 ліцензії) – випускає тематичні регіональні газети.
  • Львівський університет імені Івана Франка (50 ліцензій) – друкує наукові вісники та спеціалізовані видання.
  • «Суспільне мовлення» (45 ліцензій) – об'єднує загальнонаціональні телеканали («Перший», «Суспільне Культура», «Суспільне Спорт»), три радіостанції та цифрові платформи.

Кожна третя компанія чи фоп, що має медіа, зареєстровані на Київщині – 1 107 власників. Наслідують Львівщина (207 суб’єктів), Одещина (200), Харківщина (170) та Дніпропетровщина (164).

В Україні діє майже сім тис. медіаліцензій: хто володіє найбільшою кількістю фото 1

Також повідомляється, що закордонному капіталу належать 42 ліцензії (це іноземні телеканали та радіостанції). Найчастіше серед іноземних мовників в Україні зустрічаються компанії з Великобританії, Гібралтару та США.

Структура ринку: друкована преса досі лідирує

Понад половину вітчизняного медіаринку (53%) складають друковані видання. Загалом структура виглядає так:

  • Друковані медіа: понад 50% ринку – ліцензіями володіють 1 675 компаній або ФОПів.
  • Онлайн-медіа: посідають друге місце із часткою 27% (870 реєстрантів).
  • Провайдери аудіовізуальних сервісів: замикають трійку з часткою 9,8% (309 суб'єктів). Сюди входять OTT-платформи (на кшталт Megogo, Sweet.tv, Київстар ТБ), а також кабельні та супутникові оператори.
В Україні діє майже сім тис. медіаліцензій: хто володіє найбільшою кількістю фото 2

«Главком» писав, що протягом травня 2026 року Національна спілка журналістів України зафіксувала 22 російські атаки на цивільних журналістів, редакцій та медійну інфраструктуру. Цей показник став найвищим від початку року та майже втричі перевищив дані за квітень (8 випадків).

Моніторинг організації охоплює виключно підтверджені випадки поранення журналістів, а також руйнування чи пошкодження редакційних офісів, житла та майна медійників внаслідок бойових дій. Загалом за п’ять місяців 2026 року в Україні зафіксовано вже 60 верифікованих інцидентів.

Читайте також:

Теги: ЗМІ Україна телебачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синоптики прогнозують місцями дощі та грози, вночі на сході й півночі – туман
Україна зустрічає літо з дощами та туманом: погода на 1 червня 2026 року
1 червня, 05:59
Головний виклик для галузі – утримати людей в умовах жорсткої конкуренції з приватним IT
День Держспецзв'язку: скільки заробляють фахівці з кіберзахисту
25 травня, 08:30
Військові російської армії
Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових
20 травня, 09:16
До ініціативи вже приєдналися 37 учасників із трьох континентів, і коло учасників розширюється
Сибіга: Спецтрибунал щодо агресії РФ засідатиме в Гаазі
16 травня, 00:20
Андрій Сибіга під час дискусії у межах конференції PISM Strategic Ark
Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
12 травня, 17:41
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
7 травня, 14:53
Співзасновниця Міжнародного центру української перемоги Олена Галушка
$300 млрд російських активів знерухомлені. Що далі?
6 травня, 11:15
Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Україна масштабує напрям ударів на середню дистанцію, що дозволило вдвічі збільшити кількість уражень стратегічних об'єктів ворога
Удари по РФ зросли вчетверо: міністр оборони розповів про успіхи стратегії Middle Strike
5 травня, 13:10
Андрій Сибіга підкреслив, що ця атака стала відповіддю Москви на мирні ініціативи Києва
«Росія показує своє справжнє обличчя терориста». МЗС відреагувало на атаку ворога
5 травня, 11:46

Політика

Макрон шукає спосіб зачарувати Трампа перед самітом G7 – Politico
Макрон шукає спосіб зачарувати Трампа перед самітом G7 – Politico
В Україні діє майже сім тис. медіаліцензій: хто володіє найбільшою кількістю
В Україні діє майже сім тис. медіаліцензій: хто володіє найбільшою кількістю
Україна передасть до ООН лист Зеленського Путіну
Україна передасть до ООН лист Зеленського Путіну
Кремль відреагував на відкритий лист Зеленського
Кремль відреагував на відкритий лист Зеленського
Сі Цзіньпін зібрався до Північної Кореї: названо дату візиту
Сі Цзіньпін зібрався до Північної Кореї: названо дату візиту
Росія визнала втрати мирного населення на своїй території через путінську спецоперацію
Росія визнала втрати мирного населення на своїй території через путінську спецоперацію

Новини

Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Вчора, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua