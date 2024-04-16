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Протест у Тбілісі проти закону про «іноагентів»: постраждав поліцейський, затримано 14 людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Протест у Тбілісі проти закону про «іноагентів»: постраждав поліцейський, затримано 14 людей
МВС Грузії повідомило про одного пораненого поліцейського під час мітингу
фото: radiosvoboda

14 протестувальників звинувачено у хуліганстві і непокорі поліції

У Тбілісі триває акція протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії. Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом.

МВС Грузії заявило про затримання 14 осіб. Їх звинуватили у хуліганстві і непокорі поліції. До того ж відомо про одного постраждалого поліцейського.

Нагадаємо, що вчора, 15 квітня, у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Також, вчора, у Парламенті Грузії опозиційний депутат Алеко Елісашвілі напав на свого колегу Мамуку Мдінарадзе, одного із лідерів «Грузинської мрії», який виніс на розгляд законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Інцидент стався на засіданні комітету юридичних питань, де розглядався законопроєкт. Елісашвілі вдарив Мдінарадзе у той момент, коли представник парламентської більшості представляв депутатам документ. Через бійку засідання комітету було перервано.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 квітня, парламент Грузії запровадив особливий безпековий режим у зв'язку з обговоренням законопроєкту про «іноагентів». Вхід до будівлі обмежать для захисту безпеки депутатів та співробітників. Вхід до будівлі обмежать для безпеки депутатів та співробітників. Обмеження не торкнеться лише акредитованих журналістів телекомпаній.

Також правляча партія Грузії «Грузинська мрія» повторно ініціює розгляд законопроєкту про «іноагентів», повідомив лідер парламентської фракції правлячої партії Мамука Мдінарадзе. Він практично ідентичний документу, відкликаному рік тому у зв'язку з масовими протестами.

Єдина різниця полягає в тому, що в новій версії законопроєкту термін «іноагент» замінили на «організацію, яка провадить діяльність на користь іноземної держави». Правляча партія вважає, що ухвалення закону забезпечить прозорість неурядових організацій, які фінансують «екстремізм та революційні процеси».

У березні 2023 року законопроєкт про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроєкт був відкликаний із парламенту.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Читайте також: Грузія заборонила проросійській партії брати участь у виборах
Теги: іноагент закон мітинг Грузія

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