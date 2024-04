Протест у Тбілісі проти закону про «іноагентів»: постраждав поліцейський, затримано 14 людей

У Тбілісі триває акція протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії. Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом.

Singing demonstration in Tbilisi after the adoption by the legal affairs Committee of the Russian Law. « Georgian dream » majority expelled all opposition MP’s from the hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW