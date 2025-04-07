Придністров'я знов без газу? Глава регіону не заплатив по «угорській схемі»

З 14 лютого у Придністров’я почав постачатися газ за «угорською схемою»

У лютому 2025 року до Придністров’я розпочались поставки газу за «угорською схемою»

Так званий лідер Придністров’я Вадим Красносельський заявив про призупинення поставок газу до регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Як зазначили у пресслужбі Красносельського, постачання призупинилось минулої суботи, 5 квітня.

«Перерва, зумовлена технічними аспектами, триватиме до 8-9 квітня», – заявили у пресслужбі.

Водночас джерела видання NewsMaker у Міністерстві енергетики Молдови уточнили, що постачання газу не припиняли, але обсяг знизили через відсутність передоплати.

Зокрема, за словами співрозмовника, обсяги поставок скоротили з 3 млн кубометрів на добу до 2,2 млн кубометрів у зв'язку з неотриманням передоплати за період з 9 по 22 квітня.

Як відомо, з 14 лютого у Придністров’я почав постачатися газ за «угорською схемою». Компанія MET Gas and Energy Marketing AG постачає в регіон 3 мільйони кубометрів газу на добу. Транзит цього газу від румунського кордону через територію Правобережної Молдови здійснює Moldovagaz. Придністровський «Тираспольтрансгаз» зобов’язаний сплатити за транзит авансом.

Національна комісія з надзвичайних ситуацій схвалила це постачання після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Європейським Союзом 60 мільйонів євро для вирішення енергокризи у Придністров’ї. Щоб отримувати закуплений у Європі за ці кошти газ, Тирасполь мав виконати певні умови, зокрема підвищити тарифи на енергоресурси до ринкових, дотримуватися прав людини та виключити енергоємні підприємства з програми підтримки.

За словами прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана, отримання газу через угорську компанію також пов’язане з певними зобов’язаннями. Йдеться про звільнення політичних в’язнів, збереження мовлення каналу Moldova 1 у Придністров’ї, демонтаж 11 придністровських постів, встановлених у 2022 році, а також вирішення питання з приміщенням для контрольованого Кишиневом ліцею Evrika у Рибниці.

Нагадаємо, заарештована глава Гагаузії звернулася до віцепрезидента США. Заарештована в Молдові башкан Гагаузії Євгенія Гуцул написала листа віцепрезиденту США Джей Ді Венсу з проханням «дати політичну оцінку порушенням». За словами глави Гагаузії, Молдова нібито порушила право на самоврядування автономного регіону «з благословення Європейського Союзу та Великої Британії». Свій арешт вона порівняла із затриманням румунського політика Каліна Джорджеску.

