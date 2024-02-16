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Після смерті Навального дружина Гіркіна помітно занервувала

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Після смерті Навального дружина Гіркіна помітно занервувала
Мирослава Регінська написала у соцмережах, що дуже хвилюється за чоловіка
фото з відкритих джерел

У грудні минулого року ув’язнений терорист заявив про намір балотуватися у президенти РФ

Дружина російського терориста та військового злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) помітно хвилюється за свого чоловіка після смерті Навального.

«Дуже переживаю за чоловіка», – написала Мирослава Регінська у себе в Telegram.

Після смерті Навального дружина Гіркіна помітно занервувала фото 1

Наразі терорист та військовий злочинець перебуває у СІЗО. Раніше він оголосив про свій намір брати участь у виборах президента РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

Нагадаємо, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Про це повідомляє пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу (ФСВП). Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

Читайте також: Навальний як дзеркало російської революції
Теги: Олексій Навальний Ігор Гіркін

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