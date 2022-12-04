Гарантії безпеки для Росії: Арахамія назвав умови України
Давид Арахамія заявив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки при виконанні декількох умов
Україна може забезпечити "гарантії безпеки" для Росії, але для цього країні-агресору необхідно виконати низку умов. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в Telegram.
«Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю», – написав Арахамія.
Він наголосив, що тільки за виконання вищезазначених умов Україна може сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки.
Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.
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