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Гарантії безпеки для Росії: Арахамія назвав умови України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гарантії безпеки для Росії: Арахамія назвав умови України
Російські війська повинні залишити територію України
фото з відкритих джерел

Давид Арахамія заявив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки при виконанні декількох умов

Україна може забезпечити "гарантії безпеки" для Росії, але для цього країні-агресору необхідно виконати низку умов. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в Telegram.

«Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю», – написав Арахамія.

Він наголосив, що тільки за виконання вищезазначених умов Україна може сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки.

Гарантії безпеки для Росії: Арахамія назвав умови України фото 1

Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Також Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну.

Раніше Вікторія Нуланд пояснила, чому армія Путіна програє біля Бахмута.

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Теги: війна безпека Україна росія Давид Арахамія

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