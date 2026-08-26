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Путін націлився на вибори в Європі. Центр протидії дезінформації розкрив план Кремля

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін націлився на вибори в Європі. Центр протидії дезінформації розкрив план Кремля
Кремль хоче привести до влади вигідних Москві політиків у ЄС
колаж: glavcom.ua

Москва розраховує привести до влади вигідних їй політиків і за їхньою допомогою вплинути на підтримку України з боку Євросоюзу

Російський диктатор Володимир Путін планує втручатися у вибори в країнах Європейського Союзу у 2027 році. Кремль розраховує підтримати вигідних Москві політиків, які після приходу до влади зможуть вплинути на відносини ЄС із Росією та подальшу допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

За його словами, Москва вже розраховує використати майбутні виборчі кампанії в європейських країнах для просування політичних сил та окремих політиків, позиції яких відповідають інтересам Кремля.

«Путін планує втручатися у вибори в країнах ЄС у 2027 році з метою підтримки вигідних Москві політиків, які, за задумом Кремля, мають вплинути на політичну позицію Євросоюзу щодо стосунків з Москвою та підтримку України», – заявив Коваленко.

Керівник ЦПД також наголосив, що російський диктатор не збирається завершувати війну проти України найближчим часом. «Також Путін не хоче припиняти війну ні в 2026, ні в 2027 роках», – зазначив Коваленко.

Таким чином, за інформацією Центру протидії дезінформації, плани Кремля стосовно європейських виборів безпосередньо пов'язані з подальшою політикою ЄС стосовно Росії та підтримкою України.

Нагадаємо, раніше майбутнє «коаліції охочих», яка координує підтримку України, викликало занепокоєння серед західних дипломатів. Причиною стали майбутні політичні зміни у країнах Європи, які можуть позбавити об'єднання його нинішніх ключових лідерів.

Зокрема, після зміни прем'єр-міністра у Великій Британії увага прикута до майбутньої зміни влади у Франції. Президент Еммануель Макрон після завершення своєї каденції не зможе знову балотуватися.

За даними The Telegraph, дипломати побоюються, що наступне керівництво Франції може переглянути нинішній курс країни на підтримку України. Серед можливих претендентів на президентську посаду називають лідерку ультраправих Марін Ле Пен.

Раніше Ле Пен заявляла про намір вивести Францію з військового командування НАТО, скасувати санкції проти Росії та домагатися завершення війни на умовах, прийнятних для Москви.

Одним із потенційних претендентів на провідну роль у Європі після завершення президентства Макрона називають канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Водночас його можливості обмежують внутрішньополітичні суперечки.

На тлі таких побоювань у Франції вже розслідують можливу російську інформаційну кампанію напередодні президентських виборів 2027 року. Паризька прокуратура розпочала розслідування після інформаційних атак на потенційних кандидатів у президенти.

Зокрема, у соціальних мережах поширювали фейкові матеріали про колишнього прем'єр-міністра Габріеля Атталя. Для їхнього оформлення використовували логотипи та візуальний стиль французьких видань Le Figaro та Libération.

У цих матеріалах містилася неправдива інформація про нібито госпіталізацію Атталя та хворобу Паркінсона. 7 серпня політик подав скаргу через «іноземне втручання» та заявив, що інформаційна атака походила «з російських мереж».

Ще однією мішенню став колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп. На фальшивих сайтах та в соціальних мережах поширювали інформацію, що він нібито має форму «деменції», яка не дозволить йому взяти участь у президентських перегонах. Оточення політика ці твердження спростувало.

Експерти AntiBot4Navalny повідомляли про виявлення операції впливу та дезінформації під назвою «Матрьошка», спрямованої на поширення неправдивої інформації в інтересах Росії.

Нагадаємо, президентські вибори у Франції можуть відбутися 18 квітня та 2 травня 2027 року. Саме на ці дати, за даними французьких ЗМІ, заплановані перший і другий тури голосування.

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Теги: росія Європейський Союз путін вибори

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