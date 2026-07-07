Суд дозволив Марін Ле Пен балотуватися на виборах президента Франції у 2027 році

Ле Пен зберігає можливість балотуватися на президентських виборах у Франції у 2027 році

Апеляційний суд Парижа пом'якшив покарання лідерці французьких ультраправих у справі про розтрату коштів Європарламенту

Апеляційний суд Парижа залишив у силі обвинувальний вирок лідерці французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського парламенту, однак пом'якшив призначене їй покарання. Про це повідомляє Bild, пише «Главком».

Суд скоротив строк заборони обіймати виборні посади з п'яти років до 45 місяців, із яких 30 місяців є умовними. Завдяки цьому Ле Пен зберігає можливість балотуватися на президентських виборах у Франції у 2027 році.

Крім того, апеляційний суд скоротив термін ув'язнення з чотирьох до трьох років. Два роки покарання є умовними, а ще один рік політикиня має відбути під домашнім арештом із електронним браслетом.

Водночас саме необхідність носити електронний браслет може ускладнити її участь у повноцінній президентській кампанії.

Очікується, що пізніше цього дня Марін Ле Пен виступить в ефірі французького телебачення та повідомить, чи має намір брати участь у президентських виборах 2027 року.

Напередодні лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що має намір знову балотуватися на посаду президента Франції, попри судову заборону брати участь у виборах.

Нагадаємо, 31 березня суд визнав Марін Ле Пен винною у розтраті коштів Європейського Союзу, які, за даними слідства, використовувалися для фінансування діяльності її політичної сили. Політикиню засудили до чотирьох років позбавлення волі та заборонили балотуватися на державні посади. Саме це рішення вона наразі оскаржує в апеляційному порядку.