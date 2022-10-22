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Путін не хоче припинити війну в Україні, – Блінкен

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін не хоче припинити війну в Україні, – Блінкен
Путін далекий від того, щоб займатися серйозною дипломатією
фото з відкритих джерел

Президент РФ Володимир Путін піднімає ставки на свою агресію в Україні

Зараз Росія не виявляє жодних ознак готовності брати участь у змістовних переговорах щодо припинення бойових дій в Україні. США розглянуть усі засоби для просування дипломатії, якщо побачать можливість. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Все свідчить про те, що президент Путін далекий від того, щоб займатися серйозною дипломатією, він продовжує рухатись у протилежному напрямку», – сказав Блінкен.

«Ми розглядаємо і розглядатимемо всі засоби для просування дипломатії, якщо ми побачимо таку можливість, звичайно, ми завжди розглядатимемо це», – додав він.

За словами держсекретаря США, останнім часом Росія, навпаки, подвоювала та потроювала ставку на свою агресію.

Нагадаємо, нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок

Як стало відомо, російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.

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Теги: Ентоні Блінкен путін війна США

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