Анонсовано другу частину української комедії «Потяг у 31 грудня»

Фільм «Потяг у 31 грудня» став лідером кінопрокату на початку року

Українська комедія «Потяг у 31 грудня» завершила кінотеатральний прокат, зібравши 52 млн грн бокс-офісу та понад 309 тис. глядачів. Такий успіх стрічки став мотивом для початку підготовки до створення другої частини. Про це інформує «Главком» з посиланням на команду фільму.

Зазначається, що фільм став лідером кінопрокату на початку року, отримавши позитивні відгуки як від глядачів, так і від кінокритиків.

Фільм став справжнім хітом початку року, підкоривши серця глядачів і отримавши схвальні відгуки кінокритиків. Крім того, комедія вийшла на міжнародний ринок: у січні відбулися покази у США, а з 14 лютого стрічку можна побачити у кінотеатрах Німеччини та Австрії.

Зокрема, фільм «Потяг у 31 грудня» з 12 лютого вийшов на Netflix, де відразу посів перше місце за переглядами в Україні.

Нагадаємо, українська комедія «Потяг у 31 грудня» встановила рекорд касових зборів серед фільмів вітчизняного виробництва у 2025 році. За перший тиждень нового року стрічка зібрала понад 28 млн грн, а кількість проданих квитків сягнула 167 тис.

Зауважимо, що колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зіграв самого себе у новорічному українському художньому фільмі «Потяг у 31 грудня».