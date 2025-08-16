Головна Світ Політика
Путін привіз цінну річ з кладовища на Алясці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Путін привіз цінну річ з кладовища на Алясці
Путін попозував із священником на кладовищі на Алясці
фото із відкритих джерел

Путін зустрівся зі священником на кладовищі в Анкориджі і отримав з його рук подарунок

Під час свого візиту на Аляску російський диктатор Володимир Путін зустрівся з архиєпископом Ситкинським і Аляскинським Алексієм. Зустріч, яка відбулася на меморіальному кладовищі в Анкориджі, завершилася обміном подарунками. Священик подарував дикатору ікону Германа Аляскінського, розповів секретар священика Рівас. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ. 

«Так, відбувся обмін подарунками. Архієпископ Алексій подарував президенту Володимиру Путіну ікону святого Германа Аляскінського, яка була написана на горі Афон, де він провів багато років свого життя. І тому ця ікона, яку він подарував, є дуже важливою для нього», – розповів він.

Путін також подарував священикові дві православні ікони  – ікону преподобного Германа Аляскінського та ікону Успіння Пресвятої Богородиці.

Секретар священника висловив надію, що ікони, подаровані Путіним, вдасться виставити в храмі Святого Інокентія на Алясці.

Крім того, Путін поклав по букету червоних троянд до кожної з могил на меморіальному кладовищі, де поховані дев'ять радянських льотчиків, двоє військовослужбовців та двоє цивільних осіб, які загинули під час Другої світової війни.

До слова, одразу після завершення саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, президент Росії Володимир Путін відвідав Чукотку – найближчу до Аляски частину материкової Росії. 

Теги: путін Аляска

