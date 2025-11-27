Головна Світ Політика
Росія нападе на Європу? Путін дав гарантію

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Росія нападе на Європу? Путін дав гарантію
Російський диктатор стверджує, що не збирається нападати на країни ЄС після України 
скриншот з відео російських ЗМІ

Очільник Кремля пообіцяв нібито зафіксувати в майбутній мирній угоді пункт про ненапад на європейські країни

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував заяви європейських лідерів про майбутній напад на Європу. Очільник Кремля стверджує, що слова європейців є «нісенітницею і брехнею». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію очільника Кремля.

Путін стверджує, що політики, які кажуть своєму населенню, що Росія збирається нападати на Європу, і закликають негайно зміцнювати оборонний потенціал у зв’язку з цим, – «трохи не в собі». «Або вони відстоюють інтереси оборонної промисловості, приватних компаній, або вони на цьому тлі якось намагаються підняти свої внутрішньополітичні рейтинги... З нашого погляду, це повна нісенітниця, це пряма брехня», – каже він.

Диктатор каже, що Росія нібито ніколи не мала планів напасти на Європу. «Ми ніколи не збиралися, але якщо вони хочуть почути від нас – давайте ми це зафіксуємо, питань немає», – додав він.

Варто зазначити, що подібні заявив Путін робив і про Україну. Він стверджував, що у Росії нібито ніколи не було бажання нападати на інші держави.

Нагадаємо, Росія продовжує поширювати версію про те, що держави-члени Європейського Союзу та Україна нібито прагнуть затягнути та загострити війну, щоб відвернути увагу від власних довгострокових приготувань Росії до війни із Заходом.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно чинити на РФ більше тиску. За його словами, країна-агресорка готується до великої війни на Європейському континенті

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Росія чинить максимальний тиск на фронті та цивільних, і наразі не демонструє ознак готовності до миру найближчим часом.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус рішуче заявив, що Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок у рамках нового «мирного плану». Виступаючи під час дебатів у Бундестазі, глава Міноборони ФРН підкреслив: жодна мирна угода не може бути заснована на капітуляції Києва.

Теги: путін Європа

