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Путін відірваний від реальності. ISW пояснив, що не так із вимогами диктатора

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін відірваний від реальності. ISW пояснив, що не так із вимогами диктатора
Путін вимагає забезпечити конкурентну військову промисловість у РФ
фото з відкритих джерел

Путін закликав забезпечити активну конкуренцію виробників та розробників зброї

Президент Росії Володимир Путін із його закликами забезпечити конкурентну військову промисловість відірваний від реальності проблем російського ланцюга поставок і оборонно-промислової бази. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У середу Путін на нараді новоствореного координаційного комітету з постачання збройних сил Росії закликав забезпечити «активну конкуренцію виробників та розробників» зброї, військової техніки та екіпірування.

ISW нагадує з цього приводу, що Росія купує дрони і, можливо, балістичні ракети в Ірану, а також, як стверджує американська розвідка, закупила артилерійські снаряди у Північної Кореї (всі три країни запевняють, що нічого такого не було).

«Залежність Росії в частині найважливіших видів озброєння від країн, що перебувають в ізоляції та під важкими санкціями, не узгоджується з вимогою Путіна, щоб російська військова промисловість у найближчій перспективі стала висококонкурентною та почала задовольняти потреби російських збройних сил», – зауважують аналітики ISW.

Як повідомлялося, Іран готується передати Росії тисячу одиниць ракет та безпілотників.

Також Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для війні проти України. 

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Теги: росія зброя війна путін Україна

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