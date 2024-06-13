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Рамштайн-23: Остін прибув до Брюсселя (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рамштайн-23: Остін прибув до Брюсселя (відео)
фото скріншот відео

Темою обговорення буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні

Сьогодні, 13 червня, міністр оборони США Ллойд Остін прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, де пройде засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Раймштайн). Про це Остін повідомив у соцмережі X.

«Приємно бачити посла США в НАТО Джуліанн Сміт в штаб-квартирі НАТО. Сьогодні разом із генералом Чарльзом Брауном ми скликаємо чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів Україні», – зазначив голова Пентагону.

Як раніше повідомлялося, темою обговорення на запланованій на 13 червня в Брюсселі зустрічі у форматі «Рамштайн» буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні.

До слова, речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер заявив, що допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони. Про це повідомляє сайт Пентагону.

Теги: Ллойд Остін

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