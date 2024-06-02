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Зеленський зустрівся з очільником Пентагону: про що говорили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з очільником Пентагону: про що говорили
Зеленський обговорив із Остіном оборонні потреби України, посилення системи ППО, коаліцію F-16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди
скірншот відео

Зустріч Зеленського й Остіна пройшла на полях азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили постачання зброї та гарантії безпеки для України. Про це український лідер повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Зустріч Зеленського та Остіна пройшла на полях азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

Сторони обговорили оборонні потреби України, посилення системи ППО, коаліцію F-16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди.

«Дякую президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій. Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що вчора Зеленський прилетів до Сінгапуру для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Згідно з планом візиту, український лідер має виступити на конференції та провести низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та сінгапурськими інвесторами.

Як повідомлялося, на полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин.

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Теги: саміт Володимир Зеленський Ллойд Остін Сінгапур

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