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Трамп готує історичне рішення щодо Сирії

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Трамп готує історичне рішення щодо Сирії
Шараа та Трамп в Анкарі, 8 липня 2026 року
фото: Getty Images

Трамп похвалив президента Сирії та заявив, що поважає його

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості вилучення Сирії з американського переліку держав – спонсорів тероризму. Про це він сказав під час зустрічі із президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа на полях саміту НАТО, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Журналісти запитали у Трампа, чи виключить він Сирію зі списку країн-спонсорів тероризму. «Гадаю, що так і зроблю», – відповів американський президент.

Водночас Reuters зазначає, що адміністрація США вже переглядає статус Сирії у цьому списку, який передбачає обмеження на іноземну допомогу США, експорт оборонної продукції та певні фінансові операції.

«Це країна, якою багато людей дуже пишаються, і вони пишаються роботою, яку він (Ахмед аль-Шараа, – «Главком») виконав. Дякую, пане президенте», – сказав американський президент.

Аш-Шараа в свою чергу подякував Трампу, заявивши, що вдячність йому висловлює «увесь сирійський народ».

Нагадуємо, що Сирія, яка вийшла з 14-річної громадянської війни як союзник Заходу, прагне відновити економіку, зруйновану роками конфлікту та санкцій. Тож, нинішня зустріч на полях саміту НАТО є продовженням контактів між країнами.

Трамп підтримує Шараа, колишнього бойовика Аль-Каїди, який відмовився від своїх зв’язків з ісламістським угрупованням. Шараа був запрошений на зустріч із Трампом у Білому домі в листопаді минулого року.

Нагадаємо, перехідна влада Сирії повідомила про виявлення залишків таємної програми хімічної зброї диктатора Башара Асада.

Незважаючи на те, що Москва надала притулок колишньому диктатору Башару Асаду, Росія фактично монополізувала постачання нафти до нової Сирії. Протягом 2026 року обсяги експорту російської нафти до країни зросли на 75%, перетворивши Кремль на ключового енергетичного гравця в регіоні.

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Теги: Сирія НАТО саміт Дональд Трамп тероризм президент

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