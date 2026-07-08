Трамп зіпсував настрій союзникам ще на початку саміту НАТО

Перші заяви президента США змусили союзників переглянути очікування від зустрічі та знову засумніватися у його відданості Альянсу

Президент США Дональд Трамп уже в перші години саміту НАТО в Анкарі зробив низку різких заяв, які викликали занепокоєння серед союзників. Учасники зустрічі, які розраховували на конструктивний діалог, були змушені знизити свої очікування від саміту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Атмосфера саміту

Як зазначає видання, союзники сподівалися, що Трамп прибуде до Туреччини налаштованим на укладання домовленостей. Проте вже незабаром після прибуття до Анкари президент США заявив, що війна в Україні не стосується Вашингтона, а також повторив свою позицію щодо необхідності встановлення американського контролю над Гренландією.

Попри те, що країни НАТО оголосили про нові контракти на постачання озброєння на мільярди доларів і представили плани зі збільшення оборонних видатків, атмосфера саміту швидко змінилася.

«Ми всі робимо саме те, чого вимагали американці, а також те, що мусимо робити заради власної безпеки. Але ранок, присвячений оголошенню про значні нові видатки на оборону, тепер затьмарений скаргами щодо Гренландії», – сказав один із дипломатів НАТО.

Реакція союзників

За інформацією Politico, союзники були особливо здивовані, оскільки напередодні помічники Трампа запевняли, що Білий дім очікує двох днів конструктивних переговорів.

Американський сенатор Кріс Кунс також критично оцінив поведінку президента США. «Він уже відвернув нас від спільної позитивної мети. Дуже часто трапляється так, що президент пропонує власну альтернативну програму, яка суперечить політиці його ж адміністрації», – заявив сенатор.

Видання зазначає, що члени НАТО спеціально зробили програму саміту максимально стриманою, сподіваючись уникнути конфліктів із президентом США. Водночас частина учасників побоюється, що напружена атмосфера збережеться і надалі, адже від Трампа очікують заяв щодо американської військової присутності в Європі, підтримки України та майбутньої політики Вашингтона стосовно Альянсу.

Позитивні сигнали

Колишній чиновник НАТО, якого цитує Politico, зазначив, що подібна поведінка американського президента вже не стала несподіванкою для союзників. «Це все вже враховано. Усі цього очікують», – сказав він.

Водночас не всі учасники саміту налаштовані песимістично. Колишній чиновник НАТО та депутат парламенту Литви Ґедрімас Єґлінскас заявив, що сам факт участі Трампа у зустрічі є позитивним сигналом для Альянсу.

«Найголовнішим сигналом впевненості є простий факт: президент Трамп перебуває в Анкарі на саміті лідерів. В Україні спостерігається позитивна динаміка, яку Трамп схвалив. Заява за підсумками саміту коротка й лаконічна, і, що важливо, торкається всіх необхідних тем», – зазначив Єґлінскас.

Нагадаємо, напередодні телеканал CNN повідомив, що Дональд Трамп прибув на саміт НАТО у похмурому настрої. За даними телеканалу, американські посадовці не були впевнені, що зустріч лідерів Альянсу мине без ускладнень, оскільки президент США залишається критично налаштованим щодо НАТО та роздратований відмовою союзників підтримати американську військову операцію проти Ірану.