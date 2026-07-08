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Зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту НАТО: повне відео

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту НАТО: повне відео
Зеленський та Трампа на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі
скриншот з відео

Зеленський раніше заявляв, що йде на зустріч із Дональдом Трампом із «робочим, бойовим» настроєм

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. 

«Главком» публікує повний запис відео з зустрічі.

Під час переговорів сторони обговорять подальшу військову допомогу Україні, постачання ракет для систем Patriot, посилення санкційного тиску на Росію, а також перспективи мирного врегулювання.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що йде на зустріч із Дональдом Трампом із «робочим, бойовим» настроєм та наголосив, що для України надзвичайно важливо провести конструктивні переговори.

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Теги: НАТО Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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