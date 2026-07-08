Зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту НАТО: повне відео
Зеленський раніше заявляв, що йде на зустріч із Дональдом Трампом із «робочим, бойовим» настроєм
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі.
«Главком» публікує повний запис відео з зустрічі.
Під час переговорів сторони обговорять подальшу військову допомогу Україні, постачання ракет для систем Patriot, посилення санкційного тиску на Росію, а також перспективи мирного врегулювання.
Напередодні Володимир Зеленський заявив, що йде на зустріч із Дональдом Трампом із «робочим, бойовим» настроєм та наголосив, що для України надзвичайно важливо провести конструктивні переговори.
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