Зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту НАТО: повне відео

Зеленський та Трампа на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі

Зеленський раніше заявляв, що йде на зустріч із Дональдом Трампом із «робочим, бойовим» настроєм

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі.

«Главком» публікує повний запис відео з зустрічі.

Під час переговорів сторони обговорять подальшу військову допомогу Україні, постачання ракет для систем Patriot, посилення санкційного тиску на Росію, а також перспективи мирного врегулювання.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що йде на зустріч із Дональдом Трампом із «робочим, бойовим» настроєм та наголосив, що для України надзвичайно важливо провести конструктивні переговори.