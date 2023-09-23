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РФ обрала сенатора для окупованої Запорізької області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ обрала сенатора для окупованої Запорізької області
Дмитро Рогозін
фото: ТАСС

Ексглава «Роскосмосу» отримав нову посаду

Російський чиновник Дмитро Рогозін, колишній глава державної корпорації «Роскосмос», отримав посаду так званого «сенатора від Запорізької області». Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом «Новоросії (російська пропагандистська назва південних областей України – «Главком»)», – заявив Рогозін.

Зазначимо, що повідомлення про те, що Рогозін може отримати місце у верхній палаті російського парламенту вперше зʼявилося у російських ЗМІ ще 17 вересня.

Нагадаємо, що українські сили долають оборону росіян у Запорізькій області і рухаються вперед на півдні. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський, який очолює контрнаступ України на південній лінії фронту, заявив, що його сили прорвали оборону росіян у Вербовому.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що бронетехніка ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога у Запорізькій області.

До слова, триває 577-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Запорізька область Дмитро Рогозін окупація війна

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