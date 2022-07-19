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    Політика

    Рішення Естонії про зброю викликало істерику в Держдумі

    Естонія перестане давати ліцензії на зброю росіянам та білорусам - Рішення Естонії про зброю викликало істерику в Держдумі
    Естонія перестане давати ліцензії на зброю росіянам та білорусам
    фото з відкритих джерел

    Кремль «переймається» за своїх громадян в Естонії

    Спікер Держдуми В'ячеслав Володін обурився ідеєю глави МВС Естонії заборонити володіння зброєю росіянам та білорусам та звинуватив Євросоюз (ЄС) у ненависті до власних громадян. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    Глава нижньої палати російського парламенту також вказав на заяву естонського міністра про те, що «слід зайнятися» естонськими громадянами, «недружньо налаштованими щодо Естонії та України, чиї думки та ідеї в умовах загостреної ситуації можуть становити загрози». Володіна обурило, що ніхто з глав європейських держав, Європарламент, ПАРЄ, ОБСЄ не засудили естонську владу за «людиноненависницьку позицію».

    «Десятиліттями ми спостерігаємо подвійні стандарти Європи у сфері прав людини. Тепер новий рівень деградації європейської політики: ненависть до власних громадян – інакодумців», – заявив Володін.

    Він зауважив, що тепер у Європі вже відверто говорять про бажання «позбутися незгодних». «Очевидно, з розрахунку залякати своє населення», – сказав спікер Держдуми.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Естонія заборонить росіянам і білорусам володіти зброєю.

    Раніше Естонія різко відповіла Шольцу щодо поступок РФ по Калінінграду.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія завершила будівництво першої укріпленої ділянки кордону з Росією раніше плану. Договір на будівництво стіни на кордоні завдовжки 23,5 кілометра було укладено два роки тому і роботи планувалося завершити у 2023 році. Проте швидкий темп будівництва та сприятливі погодні умови дозволили завершити проєкт раніше за план.

    Раніше Естонія відмовилась відкликати підпис під договором про кордони з Росією.

    Теги: росія окупанти Європарламент війна Естонія Україна населення окупація #stoprussia
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    Рішення Естонії про зброю викликало істерику в Держдумі