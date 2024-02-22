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Росія може вивести ядерну зброю на орбіту – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія може вивести ядерну зброю на орбіту – The New York Times
Американські розвідувальні служби різко розходяться в думках щодо планів російського диктатора Володимира Путіна
колаж: nypost.com

Нова космічна зброя може бути вкладена в супутник, здатний знищувати рої комерційних і військових супутників, що обертаються поруч із ним на низькій навколоземній орбіті, включно з такими, як Starlink

Якщо Росія і збирається запустити на орбіту ядерну зброю, то, найімовірніше, зробить це цього року. Про це повідомляє The New York Times.

Американські розвідслужби припускають, що Росія також може запустити на орбіту нешкідливу «фіктивну» боєголовку, щоб залишити Захід у здогадках щодо своїх можливостей.

Співробітники американської розвідки провели серію поспішних засекречених брифінгів для своїх союзників по НАТО і Азії, оскільки стали просочуватися подробиці американської оцінки намірів Росії. Американські розвідувальні служби різко розходяться в думках щодо планів російського диктатора Володимира Путіна.

У вівторок, 20 лютого, Путін відкинув звинувачення в намірі вивести на орбіту ядерну зброю, а його міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що попередження розвідки було сфабриковано в спробі змусити Конгрес санкціонувати збільшення допомоги Україні.

Путін не приховує, що зацікавлений у модернізації російських систем доставки часів холодної війни, таких як бомбардувальник, який може досягти Сполучених Штатів і розрахований на два десятки одиниць ядерної зброї. Він рекламував цілий флот нової зброї – деякі з них все ще перебувають у розробці, – включно з безпілотною ядерною торпедою «Посейдон», що має перетнути Тихий океан без контролю з боку людини і вибухнути на західному узбережжі США.

Однак космічна зброя буде іншою. На відміну від решти арсеналу Росії або США, вона не буде призначена для ураження міст, військових об'єктів або будь-якого іншого місця на Землі. Натомість вона була б вкладена в супутник, здатний знищувати рої комерційних і військових супутників, що обертаються поруч із ним на низькій навколоземній орбіті, включно з такими, як Starlink, які змінюють глобальні комунікаційні можливості.

Саме здатність України зв'язувати свій уряд, військових і керівництво через Starlink зіграла вирішальну роль у виживанні країни в перші місяці після російського вторгнення.

За словами двох високопоставлених чиновників, обізнаних з оцінкою розвідданих, яку США надали союзникам, американські офіційні особи заявили, що Путін може вважати, що одна тільки загроза масштабної руйнації – навіть якщо це означає вибух власних російських супутників – може надати його ядерному арсеналу нового вигляду стримувального фактору.

Раніше повідомлялося, що українські сили працюють над нейтралізацією загрози зі сторони терміналів супутникового зв'язку Starlink, які росіяни використовують на фронті.

Теги: ядерна зброя росія космос

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