Росія може вивести ядерну зброю на орбіту – The New York Times

Нова космічна зброя може бути вкладена в супутник, здатний знищувати рої комерційних і військових супутників, що обертаються поруч із ним на низькій навколоземній орбіті, включно з такими, як Starlink

Якщо Росія і збирається запустити на орбіту ядерну зброю, то, найімовірніше, зробить це цього року. Про це повідомляє The New York Times.

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Американські розвідслужби припускають, що Росія також може запустити на орбіту нешкідливу «фіктивну» боєголовку, щоб залишити Захід у здогадках щодо своїх можливостей.

Співробітники американської розвідки провели серію поспішних засекречених брифінгів для своїх союзників по НАТО і Азії, оскільки стали просочуватися подробиці американської оцінки намірів Росії. Американські розвідувальні служби різко розходяться в думках щодо планів російського диктатора Володимира Путіна.

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У вівторок, 20 лютого, Путін відкинув звинувачення в намірі вивести на орбіту ядерну зброю, а його міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що попередження розвідки було сфабриковано в спробі змусити Конгрес санкціонувати збільшення допомоги Україні.

Путін не приховує, що зацікавлений у модернізації російських систем доставки часів холодної війни, таких як бомбардувальник, який може досягти Сполучених Штатів і розрахований на два десятки одиниць ядерної зброї. Він рекламував цілий флот нової зброї – деякі з них все ще перебувають у розробці, – включно з безпілотною ядерною торпедою «Посейдон», що має перетнути Тихий океан без контролю з боку людини і вибухнути на західному узбережжі США.

Однак космічна зброя буде іншою. На відміну від решти арсеналу Росії або США, вона не буде призначена для ураження міст, військових об'єктів або будь-якого іншого місця на Землі. Натомість вона була б вкладена в супутник, здатний знищувати рої комерційних і військових супутників, що обертаються поруч із ним на низькій навколоземній орбіті, включно з такими, як Starlink, які змінюють глобальні комунікаційні можливості.

Саме здатність України зв'язувати свій уряд, військових і керівництво через Starlink зіграла вирішальну роль у виживанні країни в перші місяці після російського вторгнення.

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За словами двох високопоставлених чиновників, обізнаних з оцінкою розвідданих, яку США надали союзникам, американські офіційні особи заявили, що Путін може вважати, що одна тільки загроза масштабної руйнації – навіть якщо це означає вибух власних російських супутників – може надати його ядерному арсеналу нового вигляду стримувального фактору.

Раніше повідомлялося, що українські сили працюють над нейтралізацією загрози зі сторони терміналів супутникового зв'язку Starlink, які росіяни використовують на фронті.