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ЄС посилює розвідку: нова стратегія безпеки з'явиться влітку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ЄС посилює розвідку: нова стратегія безпеки з'явиться влітку
Розвідувальний центр ЄС функціонує з 2012 року і не веде власної агентурної роботи
фото ілюстративне

Європейська дипломатична служба планує надати розвідцентру власний персонал і ІТ-інфраструктуру

Європейська служба зовнішньої діяльності розглядає посилення ролі розвідувально-аналітичного центру ЄС у межах підготовки нової Європейської стратегії безпеки, яку планують оприлюднити влітку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Розвідувальне управління України та Politico.

Що таке EU INTCEN і навіщо його посилювати

Розвідувально-ситуаційний центр ЄС (EU INTCEN) – основний цивільний аналітичний підрозділ Євросоюзу, що функціонує з 2012 року. Він забезпечує керівництво інституцій ЄС оцінками у сфері безпеки та зовнішньої політики. Принципова особливість центру: він не веде власної агентурної роботи і не збирає розвідувальну інформацію самостійно — натомість аналізує дані, які добровільно надають спецслужби 27 держав-членів.

Саме ця залежність від доброї волі національних спецслужб є ключовою проблемою. Як зазначають джерела Politico, серед розвідувальних відомств ЄС побутує красномовна формула: «Ми партнери – але не друзі». Країни діляться інформацією вибірково, і INTCEN отримує далеко не все.

Що планують змінити

У межах нової стратегії безпеки пропонується створити в EU INTCEN окремий кадровий підрозділ та власну ІТ-інфраструктуру. Це підвищить організаційну самостійність центру і пришвидшить обробку інформації – без формального розширення його повноважень. Центр і надалі не матиме права самостійно збирати розвідувальні дані.

Паралельно ЄСЗД прагне зміцнити роль INTCEN як головного каналу для роботи з таємними матеріалами в Брюсселі. Це реакція на невдалу спробу 2025 року –  тоді Єврокомісія намагалася створити власну розвідувальну структуру, проте держави-члени заблокували ініціативу.

Про що буде нова стратегія безпеки

Документ, який готують Єврокомісія та ЄСЗД, вийде влітку 2026 року. Він передбачатиме ширше трактування поняття безпеки – не лише оборонну сферу, а й економічну безпеку, стійкість ланцюгів постачання та співпрацю з країнами-партнерами поза межами ЄС.

Стратегія міститиме три ключові блоки:

  • оцінку пріоритетних геополітичних загроз
  • аналіз поточного стану європейської безпеки
  • дорожню карту подальших дій

Посилення координації розвідки прямо пов'язане з активністю Росії та Китаю. Зокрема, Брюссель прагне розширити обмін інформацією між країнами ЄС для протидії гібридним атакам з боку Росії.

Нагадаємо, «Главком» писав, що ще у 2024 році Bloomberg повідомляв про плани розширити INTCEN – тоді ідею пов'язували з іменем колишнього президента Фінляндії Саулі Ніїністе, якому доручили підготувати доповідь про стійкість ЄС до зовнішніх загроз.

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Теги: розвідка росія Єврокомісія Брюссель Європейський Союз

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