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Ізраїль пообіцяв «потужну» відповідь Ірану після нових ракетних ударів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ізраїль пообіцяв «потужну» відповідь Ірану після нових ракетних ударів
Президент США Дональд Трамп публічно висловив невдоволення ізраїльськими ударами по Бейруту
фото з відкритих джерел

Трамп попросив Нетаньяху не відповідати на іранські удари

Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет по Ізраїлю – у відповідь на ізраїльські удари по штаб-квартирах «Хезболли» у Бейруті. Ізраїльська система ППО перехопила щонайменше десять ракет, проте пуски тривали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Ізраїль оголосив про «потужну» відповідь і закрив школи

Два ізраїльські джерела повідомили CNN, що Ізраїль готує «потужну» відповідь на іранські балістичні ракети. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що вдарив по авіабазі Рамат-Давід на півночі Ізраїлю. ЦАХАЛ підтвердив перехоплення ракет, але повідомив про нові пуски вже після першого повідомлення і не надав деталей щодо можливих влучань.

Уряд Ізраїлю оголосив про закриття шкіл по всій країні в понеділок. Командування тилу зобов'язало громадян залишатися поблизу укриттів. Найбільший постачальник медичних послуг країни – мережа Clalit – перевів операції 14 лікарень у підземні об'єкти. «Клініки Clalit по всій країні працюватимуть завтра із захищених приміщень у режимі скороченого обслуговування», – йдеться у заяві служби.

Посольство США в Єрусалимі наказало персоналу і членам їхніх родин залишатися в укриттях. Дипломатична місія та консульство в Тель-Авіві в понеділок не працюватимуть.

Водночас Ізраїль закрив усі КПП у Газу, зокрема «Керем-Шалом» – головний пункт пропуску для гуманітарної допомоги. Координатор діяльності уряду на територіях (COGAT) заявив, що обсяг допомоги, яка вже потрапила до Гази з початку перемир'я, є достатнім.

Позиція сторін: попередження та погрози

Іранські військові попередили, що якщо Ізраїль відповість ударами, атаки будуть набагато масштабнішими. КВІР заявив, що значна кількість іранських ракет готова до негайного запуску, а перелік потенційних цілей на ізраїльській території може бути розширений. МЗС Ірану поклало пряму відповідальність на США за порушення Ізраїлем умов перемир'я і попередило, що будь-які нові дії проти Лівану або Ірану «зустрінуть нищівну і всеохопну відповідь» іранських збройних сил.

Спікер ЦАХАЛ Ефі Дефрін заявив, що армія «посилить» удари по «Хезболлі» в Лівані у відповідь на іранські пуски. Начальник Генерального штабу Еял Замір проводив оперативні наради та затверджував плани подальших дій. «Ми готові до можливості нових атак. Наші системи захисту є чудовими, але оборона не є герметичною», – сказав Дефрін.

Ізраїльські коментатори розкритикували позицію Вашингтона щодо стримання відповіді, пов'язуючи її з початком чемпіонату світу з футболу в США 11 червня. «Якщо сьогодні ради футболу можна кинути союзника під балістичні ракети – завтра так само кинуть будь-якого іншого», – пишуть місцеві Telegram-канали.

Трамп закликав не відповідати й вийшов на зв'язок із Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп публічно висловив невдоволення ізраїльськими ударами по Бейруту і заявив, що особисто зателефонує прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху з проханням утриматися від удару по Ірану. «Обидві сторони вже атакували одна одну. Нам не потрібен ще один удар», – сказав Трамп у коментарі журналісту Axios Бараку Равіду. Ізраїльські джерела та американська сторона підтвердили, що Трамп і Нетаньяху вийшли на зв'язок.

В інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що ще кілька днів тому угода з Іраном була «дуже близькою». «Ви стріляли з ракет, цього достатньо. Поверніться до столу і укладіть угоду», – звернувся він до Тегерану. Пізніше Трамп зайняв жорсткішу позицію щодо ізраїльського керівництва: на його думку, Нетаньяху «не матиме вибору», окрім як прийняти угоду з Іраном. Трамп також повідомив NBC, що Іран у ході переговорів погодився відмовитися від права не лише розробляти, а й купувати або набувати ядерну зброю в будь-який спосіб.

Переговори між США та Іраном були призупинені Тегераном ще 1 червня – на знак протесту проти ізраїльських операцій у Лівані та Газі. Представник МЗС Ірану назвав позицію Вашингтона «суперечливою і непослідовною».

Нагадаємо, раніше ввечері 7 червня «Главком» повідомляв, як розгорталося загострення: Іран запустив балістичні ракети після ізраїльських ударів по Дахії, по всьому північному Ізраїлю залунали сирени, а міністр нацбезпеки Ітамар Бен-Ґвір закликав тієї ночі «спалити Тегеран».

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Теги: міністр Ізраїль Іран армія Дональд Трамп військові перехоплення балістичні ракети ракетна атака

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