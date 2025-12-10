Австрійський суд остаточно відмовив в екстрадиції олігарха Фірташа

Рішення Вищого регіонального суду Відня щодо блокування передачі Фірташа є остаточним

Австрійський суд остаточно відмовив США в екстрадиції олігарха Дмитра Фірташа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Вищий регіональний суд Відня повідомив, що рішення суду нижчої інстанції щодо блокування передачі Фірташа є остаточним. Причина полягає в тому, що прокурори не встигли подати апеляцію в установлений термін.

США звинувачують Фірташа у змові з метою сплати хабарів в Індії за права на видобуток титану, який використовується у виробництві реактивних двигунів. Сам Фірташ заперечує всі звинувачення і наполягає на своїй невинуватості.

З березня 2014 року Дмитро Фірташ перебуває у столиці Австрії через справу ФБР проти нього. У нього підписка про невиїзд та заставою у 125 млн євро. Навесні 2014 року бізнесмена заарештували у Відні за запитом США.

До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі. Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести «політичний» підтекст правового переслідування Фірташа у США.

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – аби «боронити свою батьківщину». Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

У березні 2022-го Фірташ програв черговий суд щодо екстрадиції до США. Вже у травні 2022-го Печерський районний суд арештував і передав в управління АРМА корпоративні права 26 облгазів, серед яких усі облгази РГК (Регіональна газова компанія). Потім уряд передав ці активи в управління «Нафтогазу України». Причина арешту – 1,5 млрд грн несплати за користування газовими мережами.

У травні 2023 року СБУ повідомила про підозру Дмитру Фірташу, а також його топменеджерам у привласненні державного газу вартістю 18 млрд грн. У серпні минулого року за цією справою в Україні заарештовано активи Фірташа на суму 7,4 млрд грн.

Також олігарх Дмитро Фірташ судиться з президентом Володимиром Зеленським через застосування до нього персональних санкцій.

До слова, наприкінці грудня австрійський суд ухвалив рішення, згідно з яким український бізнесмен Дмитро Фірташ не може бути екстрадований до Сполучених Штатів у межах тривалого судового процесу, пов’язаного зі звинуваченнями у корупції.