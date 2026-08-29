Росія щомісяця втрачає на фронті на 6 тис. військових більше, ніж набирає – The Guardian

Темпи російського набору вже не компенсують втрати на війні

Москва поки робить ставку на поточну систему набору, не вдаючись до оголошення нової масштабної мобілізації

Росія продовжує набирати близько тисячі військових на день, однак протягом останніх двох місяців цього виявилося недостатньо для заміщення загиблих і поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian, який наводить оцінки західних посадовців.

Росія не встигає поповнювати армію

За оцінками західних чиновників, розрив між кількістю військових, яких Росія втрачає внаслідок бойових дій, і числом нових рекрутів нині становить близько 6 тис. людей на місяць.

Один із посадовців пояснив, що йдеться про співвідношення між усіма втратами російської армії та можливостями її поповнення. При цьому Москва зберігає темп набору приблизно тисячу людей щодня.

«Ми оцінюємо, що розрив між кількістю людей, яких Росія втрачає через бойові дії, і числом тих, кого їй вдається набрати, нині становить близько 6 тис. на місяць», – сказав співрозмовник видання.

За інформацією The Guardian, західні посадовці пов'язують ситуацію з рішеннями Кремля щодо подальшого ведення війни. На їхню думку, Володимир Путін намагається компенсувати нестачу особового складу іншими способами, зокрема посиленням ударів по Україні.

Кремль уникає нової мобілізації

Проведення нової масштабної мобілізації, за оцінками західних представників, може мати для російської влади значні політичні та економічні наслідки.

Під час мобілізації восени 2022 року близько мільйона росіян залишили країну. Серед них було багато висококваліфікованих спеціалістів. Нова кампанія з примусового залучення людей до війська може знову спричинити суспільну та економічну напругу.

Окремим викликом для російської армії стане забезпечення великої кількості новобранців. Західні посадовці не впевнені, що військове керівництво Росії зможе належним чином розмістити, озброїти та підготувати кілька сотень тисяч людей через нестачу техніки й офіцерів.

Таким чином, Москва поки продовжує робити ставку на поточну систему набору, не вдаючись до оголошення нової масштабної мобілізації.

Росія посилює удари по Україні

Західні посадовці також вважають, що проблеми з поповненням армії відбуваються на тлі посилення російських ударів по цивільній інфраструктурі України.

За даними The Guardian, від початку липня російські війська випустили понад 360 ракет. Співрозмовники видання зазначають, що Москва користується нестачею в України засобів протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет.

«Очевидно, що Москва має намір спробувати зламати моральний дух українців, зруйнувавши цієї зими їхню енергетичну інфраструктуру», – заявив західний чиновник.

На думку західних розвідок, головна мета Володимира Путіна зараз – продовжувати війну на виснаження, розраховуючи на поступове послаблення підтримки України її союзниками.

У Кремлі, за оцінками західних представників, можуть сподіватися, що уряди європейських держав побоюватимуться подальшої ескалації та потенційного поширення російської агресії на інші країни континенту.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про проблеми Кремля з поповненням армії і про те, що Росія намагається уникати нової хвилі мобілізації, роблячи ставку на контрактний набір та фінансові стимули.