Путіну бракує людей для фронту: як Кремль уникає мобілізації

The Guardian: Москва призиває близько тисячі контрактників на день, лише поповнюючи втрати

Попри зростання втрат на фронті та брак особового складу, Кремль поки не планує оголошувати нову хвилю мобілізації, натомість намагаючись змусити якомога більше чоловіків підписати контракти з армією. Про це пише «Главком» з посиланням на The Guardian.

Ставка на контрактників замість призову

Востаннє Путін оголошував мобілізацію у вересні 2022 року, коли серія поразок на фронті змусила Кремль терміново мобілізувати 300 тисяч резервістів. Відтоді Москва уникає нового непопулярного призову, покладаючись на високооплачувані контракти – за цей час до окупаційної армії набрали приблизно 1,3 млн контрактників, переважно з бідніших регіонів, яким пропонують великі підйомні виплати, зарплати на кілька років уперед і значні компенсації родинам загиблих.

«Проблема для Кремля полягає в тому, що знайти людей, готових воювати, стає дедалі складніше, навіть за шалені гроші», – розповів виданню керівник організації, яка надає допомогу російським призовникам, Олексій Табалов.

Поповнення втрат, а не розширення армії

За оцінками західних аналітиків, щомісяця Росія втрачає понад 30 тисяч убитими й пораненими – показник, який The Guardian пов'язує з тактикою «м'ясорубки», коли війська невеликими штурмовими групами регулярно кидають на позиції, попри значні втрати. За підрахунками експерта з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніса Клюге, Кремль зараз призиває близько тисячі солдатів на день – тобто більшість новобранців ідуть не на розширення наступального потенціалу, а лише на поповнення виснажених підрозділів.

Джерела, обізнані з обговореннями в Москві, та високопоставлений західний посадовець кажуть, що наразі немає ознак того, що Путін ухвалив рішення про новий масштабний призов.

Примус і страх нової хвилі

Попри офіційні спростування – зокрема, ексочільник Дмитро Медведєв назвав чутки про мобілізацію «брехливою провокацією» з боку України – побоювання серед росіян тільки зростають. Дехто в РФ припускає, що нова хвиля призову може розпочатися вже після вересневих виборів до Держдуми.

«Паніка навколо мобілізації використовується чиновниками, щоб змусити чоловіків підписувати контракти. Суть у тому, що мобілізація все одно відбудеться, тож можна підписати контракт зараз і отримати виплату, перш ніж змусять воювати», – зазначив речник організації «Get Lost», яка допомагає російським солдатам дезертирувати, Іван Чувіляєв.

Протягом літа юристи й активісти фіксували у кількох регіонах дедалі жорсткіші методи набору: чоловіків затримували на вулицях, забирали з робочих місць чи викликали до відділків поліції, після чого доставляли до військкоматів і змушували підписувати контракти. Університети, технікуми та ПТУ також заохочують студентів вступати до новостворених дронових підрозділів, а Путін нещодавно підписав закон, який дозволяє укладати армійські контракти засудженим за тяжкі й особливо тяжкі злочини.

Нагадаємо, за даними WSJ, Кремль уже вдається до примусу, щоб змусити росіян воювати – зокрема, чоловіків силою затримують і б'ють, щоб вони підписали контракт.