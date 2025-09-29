Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан зробив скандальну заяву після інциденту з угорським дроном на Закарпатті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Орбан зробив скандальну заяву після інциденту з угорським дроном на Закарпатті
Орбан стверджує, що із Заходу «ніхто не хоче атакувати Україну»
фото: AP

Угорський премʼєр стверджує, що Україна нібито не є суверенною державою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після появи дрона над Закарпаттям розкритикував Україну, назвавши її «не суверенною» державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HVG.

Угорський премʼєр наголосив, що із Заходу «ніхто не хоче атакувати Україну», а президенту Володимиру Зеленському, мовляв, слід більше турбуватися про «Схід», оскільки ті території не належить до НАТО. «Зараз не має значення, чи перелетіли два-три-чотири угорські дрони, чи ні. Припустимо, що вони влетіли туди на кілька метрів, і що з того? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може закритися. Не цим їй слід займатися», – заявив він.

Орбан стверджує, що він і Зеленський «не є ворогами один одному». Політик наголосив, що росіянам начебто нема за чим спостерігати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, оскільки «лінія фронту пролягає не там».

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що вранці 26 вересня радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкта типу дрон. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

Раніше Міністерство оборони Угорщини заявило, що «твердження президента України Володимира Зеленського про те, що угорський військовий безпілотник залетів на територію України, не відповідає дійсності. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув претензії до Зеленського.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан безпілотник Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару
На Одещині зруйновано винний завод: згоріло близько 100 тис. пляшок
Вчора, 12:47
Ідея «стіни дронів» здобула широку підтримку після того, як Росія неодноразово порушувала повітряний простір ЄС
Єврокомісар повідомив, коли на кордонах із РФ зʼявиться «стіна дронів»
24 вересня, 10:35
Правоохоронці звинувачують українця у порушенні закону про авіацію
Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями
17 вересня, 17:08
Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км
F-16 перехопили над Румунією російський дрон
13 вересня, 20:30
Мадяр наголосив, що загрози ближче, ніж здається
Мадяр звернувся до поляків після атаки російських дронів
11 вересня, 06:20
За словами Фіали, цей інцидент є ще одним аргументом на користь НАТО та збільшення оборонних інвестицій
«Не схоже на випадковість». Прем’єр Чехії прокоментував атаку дронів на Польщу
10 вересня, 13:57
Княжицький підкреслює, що відсутність реакції НАТО на атаку проти держави-члена може зруйнувати Альянс як оборонний союз
«Це провокація проти Трампа». Нардеп Княжицький пояснив, навіщо РФ пустила дрони в Польщу
10 вересня, 13:25
Туск заявив, що польські військові застосували зброю проти повітряних цілей
Туск поінформував генсека НАТО про збиття російських дронів над Польщею
10 вересня, 07:32
Президент закликав партнерів реалізувати всі досягнуті домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони
Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни
7 вересня, 10:19

Політика

Орбан зробив скандальну заяву після інциденту з угорським дроном на Закарпатті
Орбан зробив скандальну заяву після інциденту з угорським дроном на Закарпатті
Розвідка назвала імена російських генералів, причетних до ракетних ударів по Україні
Розвідка назвала імена російських генералів, причетних до ракетних ударів по Україні
Угорщина заборонила деякі українські медіа
Угорщина заборонила деякі українські медіа
Путін підписав закон про вихід РФ з Європейської конвенції проти катувань
Путін підписав закон про вихід РФ з Європейської конвенції проти катувань
Вибори в Молдові. ЦВК опрацювала 100% голосів
Вибори в Молдові. ЦВК опрацювала 100% голосів
Путін підписав указ про осінній призов
Путін підписав указ про осінній призов

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua