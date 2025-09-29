Орбан зробив скандальну заяву після інциденту з угорським дроном на Закарпатті

Угорський премʼєр стверджує, що Україна нібито не є суверенною державою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після появи дрона над Закарпаттям розкритикував Україну, назвавши її «не суверенною» державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HVG.

Угорський премʼєр наголосив, що із Заходу «ніхто не хоче атакувати Україну», а президенту Володимиру Зеленському, мовляв, слід більше турбуватися про «Схід», оскільки ті території не належить до НАТО. «Зараз не має значення, чи перелетіли два-три-чотири угорські дрони, чи ні. Припустимо, що вони влетіли туди на кілька метрів, і що з того? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може закритися. Не цим їй слід займатися», – заявив він.

Орбан стверджує, що він і Зеленський «не є ворогами один одному». Політик наголосив, що росіянам начебто нема за чим спостерігати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, оскільки «лінія фронту пролягає не там».

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що вранці 26 вересня радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкта типу дрон. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

Раніше Міністерство оборони Угорщини заявило, що «твердження президента України Володимира Зеленського про те, що угорський військовий безпілотник залетів на територію України, не відповідає дійсності. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув претензії до Зеленського.