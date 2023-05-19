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США додали 71 компанію до антиросійського «чорного списку»

glavcom.ua
США додали 71 компанію до антиросійського «чорного списку»
До «чорного списку» увійшли 69 російських організацій та по одній з Вірменії та Киргизстану
фото з відкритих джерел

США розширили «чорний список» у зв'язку з санкціями G7 щодо Росії

У зв'язку з розширенням санкцій G7 щодо Росії, США додали 71 компанію до «чорного списку». Рішення ухвалили у зв'язку з підтримкою даними компаніями агресора.

Як повідомляє Reuters, до «чорного списку» увійшли 69 російських організацій та по одній з Вірменії та Киргизстану. Міністерство торгівлі США одночасно повідомило про посилення експортного контролю і поширення його на нафтові та газові проекти в Росії й Білорусії, а також на підприємства, що ремонтують літаки та випускають запчастини до них, порохові, тракторні та автомобільні заводи, верфі та інженерні центри в Росії.

Повідомляється, що ці дії є частиною останнього раунду санкцій та експортного контролю з боку США та інших країн у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Вони покликані підірвати промислову базу Росії і її здатність вести війну проти України.

Зазначимо, 24 лютого 2023 року США розширили санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили 22 фізичних і 83 юридичних особи РФ. Під обмеження, потрапили металургійний та гірничодобувний сектори російської економіки.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій ще понад 10 фінансових установ РФ, включаючи один з десяти найбільших банків за вартістю активів. До санкційного списку також були включені інвестиційні компанії та організації, що виробляють або імпортують вуглеводневе волокно, а також компанії, що здійснюють діяльність в аерокосмічній галузі, оборонному, технологічному і гірничодобувному секторах.

19 травня 2023 року повідомлялося про те, що США в рамках нового антиросійського санкційного пакета введуть обмеження для 300 компаній, суден і літаків. Санкції будуть спрямовані проти фінансових посередників агресора, крім того, в «чорний список» внесуть компанії з Європи, Близького Сходу та Азії.

Нагадаємо, Австралія запровадила нові санкції проти Росії через загарбницьку війну проти України. Зокрема, під обмеження потрапила нафтова компанія «Роснефть», золотодобувна компанія та низка банків. 

До слова, санкції змусили російський уряд відкласти впровадження нових стандартів зв’язку 5G і 6G-Ready. 

 

Теги: росія США санкції

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