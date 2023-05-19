США додали 71 компанію до антиросійського «чорного списку»

До «чорного списку» увійшли 69 російських організацій та по одній з Вірменії та Киргизстану

США розширили «чорний список» у зв'язку з санкціями G7 щодо Росії

У зв'язку з розширенням санкцій G7 щодо Росії, США додали 71 компанію до «чорного списку». Рішення ухвалили у зв'язку з підтримкою даними компаніями агресора.

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Як повідомляє Reuters, до «чорного списку» увійшли 69 російських організацій та по одній з Вірменії та Киргизстану. Міністерство торгівлі США одночасно повідомило про посилення експортного контролю і поширення його на нафтові та газові проекти в Росії й Білорусії, а також на підприємства, що ремонтують літаки та випускають запчастини до них, порохові, тракторні та автомобільні заводи, верфі та інженерні центри в Росії.

Повідомляється, що ці дії є частиною останнього раунду санкцій та експортного контролю з боку США та інших країн у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Вони покликані підірвати промислову базу Росії і її здатність вести війну проти України.

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Зазначимо, 24 лютого 2023 року США розширили санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили 22 фізичних і 83 юридичних особи РФ. Під обмеження, потрапили металургійний та гірничодобувний сектори російської економіки.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій ще понад 10 фінансових установ РФ, включаючи один з десяти найбільших банків за вартістю активів. До санкційного списку також були включені інвестиційні компанії та організації, що виробляють або імпортують вуглеводневе волокно, а також компанії, що здійснюють діяльність в аерокосмічній галузі, оборонному, технологічному і гірничодобувному секторах.

19 травня 2023 року повідомлялося про те, що США в рамках нового антиросійського санкційного пакета введуть обмеження для 300 компаній, суден і літаків. Санкції будуть спрямовані проти фінансових посередників агресора, крім того, в «чорний список» внесуть компанії з Європи, Близького Сходу та Азії.

Нагадаємо, Австралія запровадила нові санкції проти Росії через загарбницьку війну проти України. Зокрема, під обмеження потрапила нафтова компанія «Роснефть», золотодобувна компанія та низка банків.

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До слова, санкції змусили російський уряд відкласти впровадження нових стандартів зв’язку 5G і 6G-Ready.