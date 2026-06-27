Росія загрузла в паливній кризі: влада запевняє, що пального достатньо

Удари по НПЗ Росії вже завдали масштабної шкоди й штовхають країну до найгіршої паливної кризи в її історії

Новак: дефіцит пального – наслідок «штучного» ажіотажного попиту

Попри запевнення віцепрем'єра Росії Олександра Новака про достатні запаси бензину й дизеля, станом на 25 червня обмеження на продаж пального офіційно запровадили щонайменше у 32 регіонах країни, а повідомлення про дефіцит чи перебої надходили з 83 регіонів Росії – включно з анексованим Кримом та окупованими територіями України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТАСС та The Moscow Times.

«Пального достатньо»: що каже влада

Новак заявив, що паніка серед росіян штучно роздула попит на пальне приблизно на 20–30%, хоча реального дефіциту, за його словами, немає.

«У нас пального достатньо на ринку. Зараз триває перебудова логістичних зв'язків системи з урахуванням потреб. Балансування ринку потребуватиме певного часу», – заявив Новак.

Однак цифри говорять про інше. У більшості випадків місцева влада забороняє продаж пального в каністри, а на одну машину встановлено ліміт у 20–40 літрів бензину та до 80 літрів дизеля. Для вантажівок на трасах окремих регіонів діє окремий ліміт – до 200 літрів дизпалива. У кількох областях запровадили й пріоритетне постачання для держслужб, аграрних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури.

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Чому Росія лишилася без бензину

Паливна криза розгорілася через серію українських ударів по нафтопереробних заводах: у травні було уражено 16 підприємств, у червні – ще декілька. За даними Reuters, це призвело до падіння випуску бензину на 25% порівняно з минулим роком – до приблизно 85 тис. тонн на добу, тоді як літнє споживання сягає 110 тис. тонн щодня.

23 червня на нараді з Путіним Новак визнав ситуацію «непростою, але керованою» і заявив, що для її вирішення влада задіяла резерви, які раніше ніколи не використовувалися: максимально завантажили потужності НПЗ, скоротили терміни ремонтів і перенесли плановий ремонт на пізніші дати. Уряд також заборонив експорт бензину й авіакеросину та розглядає повну заборону вивозу дизпалива. Водночас, за інформацією джерел «Ведомостей», влада готується наростити закупівлі бензину за кордоном – Росія вже купує пальне в Білорусі, але цих обсягів не вистачає.

Аналітики Energy Intelligence оцінюють ситуацію значно жорсткіше за офіційну риторику Кремля: на їхню думку, удари по енергетичному сектору Росії вже завдали масштабної шкоди й штовхають країну до найгіршої паливної кризи в її історії.

Навіть ХМАО – нафтовидобувна столиця Росії – під лімітами

Найпарадоксальніша ознака масштабу кризи – обмеження на заправках Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО), головного нафтовидобувного регіону Росії. Глава округу Руслан Кухарук визнав, що на низці АЗС запроваджено ліміти на відпуск пального – у мережі «Газпромнефть» це не більше 40 літрів бензину й 80 літрів дизеля на одного водія, аналогічні обмеження діють і на заправках «Лукойлу».

«Запаси нафтопродуктів в окрузі є в достатній кількості», – запевнив Кухарук, водночас пояснивши обмеження бажанням не допустити «штучного дефіциту, а також спекуляцій і перепродажу».

На ХМАО припадає близько 40% усього річного видобутку нафти в Росії – регіон тримає перше місце в країні за цим показником, а понад 70% бюджетних надходжень округу формує саме нафтовидобуток. Те, що ліміти зачепили навіть цей регіон, наочно показує, наскільки глибоко криза проникла в паливну систему країни.

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Від Москви до Сибіру: черги, талони і зачинені заправки

У Москві та Московській області на низці АЗС бензин повністю зник, а там, де він ще є, водії чекають на заправку від 20 хвилин до кількох годин. Ціна літра АІ-95 на окремих станціях сягнула близько 100 рублів, а на заправках Teboil і «Трасса» пального немає взагалі. Раніше через дефіцит у москвичів навіть закінчилися каністри для пального – їхня вартість за кілька тижнів зросла на 20–40%.

У Сочі заправити автомобіль також можуть лише одиниці – більшість АЗС або зачинені, або обслуговують обмежену кількість машин. «Ця заправка тут просто паломництво виходить. Які черги, у кілька рядів... Якщо зібралися в Сочі на машині – забудьте», – розповів місцевий водій.

У Башкортостані ситуація не краща: в Уфі закриті всі заправки мережі «Лукойл», з шести АЗС «Башнефть» – три, а на тих, що працюють, черги по 40–50 машин.

Іркутська область перетворилася на один із найгостріших осередків кризи: люди стоять у черзі по 7–9 годин, чатують на бензовози і штовхають машини, що зупинилися без палива. Через напруженість на паливному ринку губернатор Ігор Кобзев терміново вилетів до Москви на зустріч із Новаком. Голова сусідньої Бурятії Олексій Циденов прямо визнав зв'язок дефіциту з українськими атаками: «Ворог б'є по наших НПЗ – це об'єктивний факт, і це позначається на ринку пального».

У Ростові-на-Дону та сусідньому Батайську пальне було лише на одній із 12 перевірених заправок, причому на цінниках частини АЗС значилися старі ціни, а на заправних пістолетах – таблички про відсутність палива. Кілометрові черги фіксують і в Краснокаменську, а місто Чита в Забайкальському краї практично паралізоване: люди займають місце в черзі ще вночі й сплять у машинах по 7–8 годин.

В Інгушетії частина заправок «Роснефті» несподівано призупинила роботу без пояснень, а на станції «Нарус» пальне відпускають лише за талонами. «Завжди всі заправки на цій дорозі працювали, а сьогодні – така ситуація. Вже є підозри, чи не пов'язано це з паливною кризою в країні», – поскаржився один з автомобілістів. У Санкт-Петербурзі черги утворилися біля заправок «Лукойл» і Teboil, де залишилося пальне лише окремих марок.

Цінові рекорди та конфлікти на заправках

На тлі дефіциту ціни на бензин у Росії за тиждень зросли на 3% – найрізкіше за останні щонайменше 20 років, за даними Росстату. Рекорди фіксують у Забайкаллі, де на одній із приватних АЗС бензин продавали по 140 рублів за літр, та у підмосковному Подольську, де ціна на заправці Teboil сягала 126 рублів.

У соцмережах постійно з'являються десятки нових роликів із різних куточків Росії: одні фіксують багатогодинні й навіть багатокілометрові черги, інші – порожні колонки і зачинені заправки, треті – зростання цін буквально щодня. Подекуди в кадр потрапляють і конфлікти між водіями, які не витримують виснажливого очікування за кермом на спеці. Чим масштабнішою стає криза, тим частіше росіяни самі документують її на відео – і ці кадри суперечать офіційним заявам про те, що пального вистачає всім.

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Нагадаємо, паливна криза в Росії вже дісталася Москви – бензин зник із багатьох АЗС, а ціни на окремих заправках сягнули близько 100 рублів за літр. До слова, за даними Bloomberg, бензин у Росії подорожчав рекордно за 20 років на тлі ударів українських дронів по нафтопереробних заводах.