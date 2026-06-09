Стадія прийняття: Росія створила «штаб» через дефіцит палива

Найбільші перебої з пальним – на півдні Росії та в окупації

Міненерго РФ: «штаб» із найбільших компаній ПЕК працюватиме на постійній основі

Міністерство енергетики Росії визнало «тимчасові складнощі» з постачанням палива у південних регіонах і на окупованих територіях – через удари дронів по нафтопереробній інфраструктурі. Для виходу з ситуації відомство сформувало галузевий «штаб». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал міненерго РФ.

У заяві відомства зазначається, що підприємства паливно-енергетичного комплексу «зіштовхуються зі зростанням повітряних атак противника», які призводять до перебоїв із постачанням пального в ряді регіонів – насамперед на півдні Росії та окупованих українських землях.

До новоствореного «штабу» увійшли всі найбільші компанії російського ПЕК. Структура забезпечуватиме «стабільну та ефективну роботу» галузі й функціонуватиме на постійній основі.

Поява «штабу» – по суті офіційне визнання Москвою: систематичні удари по НПЗ дають ефект. Ще наприкінці травня на окупованих територіях запровадили ліміт продажу бензину – не більше 20 літрів А-95 на добу в одні руки. У Севастополі пальне й зовсім зарезервували лише для екстрених служб.

Росія, за даними агентства Reuters, також планує скоротити експорт сирої нафти – щоби збільшити обсяги внутрішньої переробки і компенсувати дефіцит на ринку.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, у травні українські дрони встановили рекорд за кількістю атак на нафтову інфраструктуру РФ – щонайменше 30 ударів за місяць. Президент Зеленський заявляв, що системні удари по НПЗ вже спричинили дефіцит пального на окупованих територіях.