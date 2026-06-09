Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стадія прийняття: Росія створила «штаб» через дефіцит палива

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Стадія прийняття: Росія створила «штаб» через дефіцит палива
Найбільші перебої з пальним – на півдні Росії та в окупації
фото з відкритих джерел

Міненерго РФ: «штаб» із найбільших компаній ПЕК працюватиме на постійній основі

Міністерство енергетики Росії визнало «тимчасові складнощі» з постачанням палива у південних регіонах і на окупованих територіях – через удари дронів по нафтопереробній інфраструктурі. Для виходу з ситуації відомство сформувало галузевий «штаб». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал міненерго РФ.

У заяві відомства зазначається, що підприємства паливно-енергетичного комплексу «зіштовхуються зі зростанням повітряних атак противника», які призводять до перебоїв із постачанням пального в ряді регіонів – насамперед на півдні Росії та окупованих українських землях.

До новоствореного «штабу» увійшли всі найбільші компанії російського ПЕК. Структура забезпечуватиме «стабільну та ефективну роботу» галузі й функціонуватиме на постійній основі.

Стадія прийняття: Росія створила «штаб» через дефіцит палива фото 1

Поява «штабу» – по суті офіційне визнання Москвою: систематичні удари по НПЗ дають ефект. Ще наприкінці травня на окупованих територіях запровадили ліміт продажу бензину – не більше 20 літрів А-95 на добу в одні руки. У Севастополі пальне й зовсім зарезервували лише для екстрених служб.

Росія, за даними агентства Reuters, також планує скоротити експорт сирої нафти – щоби збільшити обсяги внутрішньої переробки і компенсувати дефіцит на ринку.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, у травні українські дрони встановили рекорд за кількістю атак на нафтову інфраструктуру РФ – щонайменше 30 ударів за місяць. Президент Зеленський заявляв, що системні удари по НПЗ вже спричинили дефіцит пального на окупованих територіях.

Читайте також:

Теги: Крим пальне президент рекорд бензин Міненерго експорт окупанти росія ліміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блокування Вашингтоном членства України в НАТО може стати тут серйозною перешкодою
США згортають НАТО? Європа отримала тривожний сигнал
29 травня, 12:52
Нині триває 1537-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2026 року
10 травня, 08:21
Ситуація на фронті 12 травня
Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу
12 травня, 22:29
Навроцький: Росія кинула виклик усьому євроатлантичному порядку
Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО
13 травня, 14:06
Європа може не пережити затяжну блокаду Ормузької протоки без наслідків
Європа втратила газовий резерв – Reuters
22 травня, 15:21
The Wall Street Journal назвав ризики, яке несе європейське екомито для української металургії
The Wall Street Journal назвав ризики, яке несе європейське екомито для української металургії
26 травня, 13:11
ЄС закликали копіювати український підхід до виробництва зброї
Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times
27 травня, 10:54
Уражено район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки
Генштаб підтвердив ураження російського корабля та порохового заводу
4 червня, 15:46
Масивні сітки, натягнуті безпосередньо над вантажівками
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24

Соціум

Стадія прийняття: Росія створила «штаб» через дефіцит палива
Стадія прийняття: Росія створила «штаб» через дефіцит палива
Блокування Telegram розлютило навіть прихильників війни в Росії – NYT
Блокування Telegram розлютило навіть прихильників війни в Росії – NYT
Литовський суд виніс вирок чоловіку, який напав на велосипедиста через проукраїнську символіку
Литовський суд виніс вирок чоловіку, який напав на велосипедиста через проукраїнську символіку
Папа Римський заявив про глибоку кризу у світі через насильство і агресію
Папа Римський заявив про глибоку кризу у світі через насильство і агресію
«Доки не прийшов Трамп, все працювало». Українка пояснила, як США виганяють мігрантів із країни
«Доки не прийшов Трамп, все працювало». Українка пояснила, як США виганяють мігрантів із країни
Латвія заблокувала Wildberries та ще сім російських сайтів через загрозу нацбезпеці
Латвія заблокувала Wildberries та ще сім російських сайтів через загрозу нацбезпеці

Новини

Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua